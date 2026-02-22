我向WOAH申請非洲豬瘟非疫區

好消息！單一案例已結案，農業部表示，我國昨日向WOAH遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請。（資料照）

台灣去年獲得世界動物衛生組織認證為非洲豬瘟非疫區後，台中某養豬場卻爆出非洲豬瘟病例。農業部指出，最後一案例完成清消後，三個月期滿若無新個案，可依規定提出自我聲明非疫區申請，我國於昨（廿一）日正式向世界動物衛生組織（WOAH）遞交文件，保守預估審查需時六至八個月。

台灣去年五月底獲WOAH認證為非洲豬瘟、豬瘟、口蹄疫等三大豬病的非疫區，但同年十月廿一日於台中某養豬場的病死豬檢出非洲豬瘟陽性，廿五日確認台灣首例非洲豬瘟，農業部依規定向WOAH通報，後續需三個月內無新案例，才能向WOAH申請重回非疫區。

請繼續往下閱讀...

農業部指出，我國前次唯一案例場已於去年十一月廿一日完成全面清潔消毒與環境採樣確認陰性，依規定滿三個月後，即可提出自我聲明申請，亦即自今年二月廿一日起具備申請資格，昨日即正式向WOAH遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請文件。

此外，農業部表示，為確保自我聲明申請內容完整且符合國際規範，邀集相關單位及專家學者，逐項確認並完備整體申請細節，強化資料一致性與科學性，而依過往經驗，審查時程約需四個月，但這次因曾發生案例，WOAH專家可能就技術細節往返詢答，保守估計約需六至八個月，農業部後續也會積極洽辦WOAH。

農業部也強調，後續會持續強化邊境檢疫與非法肉品查緝、完備廚餘養豬轉型管理、增加全國早期預警與監測密度，並落實豬場生物安全查核，以確保非洲豬瘟非疫狀態之穩定維持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法