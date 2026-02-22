國中小明開學 寒假頻看短影音「回神期」恐拉長

春節連假中部天氣好，一中商圈人潮擠爆。（記者許國楨攝）

學生放假手機滑不停 提早關機、就寢 開啟上學模式

農曆春節進入尾聲，明（23）日全國中小學開學，約二三〇萬名學生將返校上課。今年寒假及春節長達一個月，部分家長擔憂孩子放假手機滑不停，看大量短影音的時間增加，開學收心恐有困難。也有不少教師直言，讓學生重新進入學習節奏的「回神期」拉長，成為新學期初的重要挑戰。

教育部政次張廖萬堅受訪表示，教育部致力於解決兒少沉迷短影音帶來的身心健康風險，強調以「陪伴與對話」取代單純禁止，持續推動媒體素養教育，提供相關教學資源，引導學生建立健康科技使用習慣，開學在即，家長和教師皆會帶領學生逐步調整作息，例如提早就寢與減少睡前使用手機，以降低假期與上學模式的落差。

校園內網防護6高危APP

數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，且TikTok因具有害兒少身心內容而遭多個國家開罰，依資通安全管理法及兒童及少年福利與權益保障法規定，教育部針對這六個具高度資安風險、具有害兒少身心內容的高風險APP，新學期亦會採取校園內網路防護措施。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，孩子如果每天泡在短影音，要花費一定時間才能逐步回到基本作息，建議開學前，親子可以共同回顧假期裡做的事情，家長的陪伴很重要，開學後老師也會以教育專業帶領孩子逐步收心，展開新學習。

北市一名國中生表示，寒假滑手機是必要的放鬆方式，平常已經很忙，放假當然要輕鬆一下；但也有學生坦言，確實比較難靜下心完成作業。

幫孩子收心 家人助調作息

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，父母不宜一開學就全面禁止用手機，可以設計過渡期，全家共同調整作息，每天提早入睡、固定起床時間，協助生理時鐘回到上課節奏，並規範可用手機的時段，也可與老師多溝通，收心關鍵應在節律與規範，而非責備。

今明好天氣 週二夜轉涼

此外，剛開學日夜溫差大，宜慎防感冒。中央氣象署表示，廿四日（週二）之前各地維持多雲到晴的好天氣，且白天氣溫可達廿五度以上，但日夜溫差大、可達十度至十五度，早出晚歸務必注意保暖，另將有二波鋒面先後影響台灣，且第二波鋒面影響時間較長，三月初北部地區將有比較明顯的降溫。

寒假及春節過年，手機滑不停，學生看大量短影音的時間增加。（記者林曉雲攝）

中央氣象署表示，24日（週二）之前各地維持多雲到晴的好天氣。圖為家長帶著小孩在遊樂園玩水上設施。（記者田裕華攝）

