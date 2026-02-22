為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國中小明開學 寒假頻看短影音「回神期」恐拉長

    2026/02/22 05:30 記者林曉雲、林志怡／台北報導
    春節連假中部天氣好，一中商圈人潮擠爆。（記者許國楨攝）

    春節連假中部天氣好，一中商圈人潮擠爆。（記者許國楨攝）

    學生放假手機滑不停 提早關機、就寢 開啟上學模式

    農曆春節進入尾聲，明（23）日全國中小學開學，約二三〇萬名學生將返校上課。今年寒假及春節長達一個月，部分家長擔憂孩子放假手機滑不停，看大量短影音的時間增加，開學收心恐有困難。也有不少教師直言，讓學生重新進入學習節奏的「回神期」拉長，成為新學期初的重要挑戰。

    教育部政次張廖萬堅受訪表示，教育部致力於解決兒少沉迷短影音帶來的身心健康風險，強調以「陪伴與對話」取代單純禁止，持續推動媒體素養教育，提供相關教學資源，引導學生建立健康科技使用習慣，開學在即，家長和教師皆會帶領學生逐步調整作息，例如提早就寢與減少睡前使用手機，以降低假期與上學模式的落差。

    校園內網防護6高危APP

    數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，且TikTok因具有害兒少身心內容而遭多個國家開罰，依資通安全管理法及兒童及少年福利與權益保障法規定，教育部針對這六個具高度資安風險、具有害兒少身心內容的高風險APP，新學期亦會採取校園內網路防護措施。

    全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，孩子如果每天泡在短影音，要花費一定時間才能逐步回到基本作息，建議開學前，親子可以共同回顧假期裡做的事情，家長的陪伴很重要，開學後老師也會以教育專業帶領孩子逐步收心，展開新學習。

    北市一名國中生表示，寒假滑手機是必要的放鬆方式，平常已經很忙，放假當然要輕鬆一下；但也有學生坦言，確實比較難靜下心完成作業。

    幫孩子收心 家人助調作息

    國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，父母不宜一開學就全面禁止用手機，可以設計過渡期，全家共同調整作息，每天提早入睡、固定起床時間，協助生理時鐘回到上課節奏，並規範可用手機的時段，也可與老師多溝通，收心關鍵應在節律與規範，而非責備。

    今明好天氣 週二夜轉涼

    此外，剛開學日夜溫差大，宜慎防感冒。中央氣象署表示，廿四日（週二）之前各地維持多雲到晴的好天氣，且白天氣溫可達廿五度以上，但日夜溫差大、可達十度至十五度，早出晚歸務必注意保暖，另將有二波鋒面先後影響台灣，且第二波鋒面影響時間較長，三月初北部地區將有比較明顯的降溫。

    寒假及春節過年，手機滑不停，學生看大量短影音的時間增加。（記者林曉雲攝）

    寒假及春節過年，手機滑不停，學生看大量短影音的時間增加。（記者林曉雲攝）

    中央氣象署表示，24日（週二）之前各地維持多雲到晴的好天氣。圖為家長帶著小孩在遊樂園玩水上設施。（記者田裕華攝）

    中央氣象署表示，24日（週二）之前各地維持多雲到晴的好天氣。圖為家長帶著小孩在遊樂園玩水上設施。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播