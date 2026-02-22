初六收假日 國道11易塞路段要注意

交通部高公局預估，今日初六北向交通量可達平日年平均的一．二倍，達五十三百萬車公里。（記者陳志曲攝）

高公局估北向交通量為平日1.2倍

春節連假迎來最後一天，將出現北返車潮。交通部高公局預估，今日北向交通量可達平日年平均的一．二倍，達五十三百萬車公里，且國道三號、五號多路段將出現壅塞情形，建議從南部地區北上及行經國道五號北向路段的用路人在上午九時前要出發，自中部地區北上的用路人也建議在中午十二時前出發。

國五北上 建議上午九時前要出發

高公局交通管理組科長蘇稚翔提醒，今日重點壅塞路段為國道一號北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口；國道三號北向竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國道五號北向宜蘭—坪林等。

請繼續往下閱讀...

另國道四號西向潭子系統—豐勢；國道六號西向東草屯—霧峰系統；國道十號西向仁武—左營端等路段也容易出現車多壅塞情況，國道持續實施單一費率、國道三號新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、〇至五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

東西部國道客運 尚有空位可利用

公路局則指出，隨著北返車潮出籠，銜接國道的部分公路路段也容易壅塞，包括台六十五線南向銜接國道三號土城交流道路段，台八十六線東向歸仁交流道路段，台七十四線台中環線銜接國道三號霧峰交流道路段，另台六十一線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段等四處省道路段易壅塞。

公路局指出，至昨日西部國道客運尚有五十五．三七％空位，東部國道客運尚有七十七．八七％空位，民眾可多加利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法