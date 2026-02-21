為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連假效應 車潮紓解 國道明取消高乘載管制

    2026/02/21 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    昨截至下午五點，國道累計73件事故，駕駛上路請多加小心。（高公局提供）

    車流高峰落在初三、初四 事故累計73件

    大年初五是春節連假倒數第二天，因九天連假長，國道車流高峰落在初三、初四，單日國道總交通量約一三四百萬車公里，高公局預估，今日約一一九百萬車公里，明日約剩九十六百萬車公里，各地交通紓解，國道取消匝道與高乘載管制。

    高公局交通管理組科長李佳訓指出，昨截至下午五點，國道累計七十三件事故，駕駛上路請多加小心；預估今日國道交通量為平日一．三倍，北向可達七十五百萬車公里，為平日一．六倍。

    初五國道仍有匝道管制：如十點到十八點管制國一仁德、虎尾北入與王田雙向入口，以及十二點到廿四點管制國一埔鹽系統北入與國三西濱北入；高乘載管制方面，十三點到十八點管制國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向。李佳訓表示，預估連假最後一天交通量還好，明天將取消匝道跟高乘載管制。

    北返加出遊 省道恐壅塞

    省道方面，公路局指出，初五仍有北返及出遊車潮，省道易壅塞路段約十一處，如台六十一線鳳鼻至香山、台七十四線台中環線銜接國三霧峰交流道、台三線大溪及大湖路段等；國道客運方面，西部國道客運尚有五十六％空位，東部尚有八十一空位，歡迎多加利用。

    台鐵預估今載客量約七十七．九萬人次，到初六連假最後一天為七十．七萬人次；高鐵公司計算今日最高運量約卅一．七萬人次、初六約廿七．九萬人次。

    雙鐵將視疏運情況加開班次，並與各地捷運、公路局啟動運具聯防，即時啟動相互支援，如台鐵已加強與高鐵台中站的橫向聯繫。

