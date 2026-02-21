廢棄物華麗變身》飯店紙拖鞋 分解化土種藍莓

連不易栽培的藍莓，也能成功種植並結出果實。（記者劉濱銓攝）

記者劉濱銓／專題報導

環境部推動減塑，規定旅宿業不提供一次性備品，南投縣竹山鎮紙拖鞋廠商，開發出木漿纖維紙拖鞋可以全回收，吸引知名飯店採用，甚至能分解製成培養土，種出不易栽培的藍莓，提供給飯店、住客，達到人與土地的循環永續。

全台唯一廠商 木漿纖維全回收

竹山紙拖鞋第二代業者林桓羽表示，過去紙拖鞋都以塑膠不織布為材料，後來在市場削價競爭，以及大量中國製紙拖鞋進口後，台灣僅剩一家在地生產的廠商，前幾年開發出零塑、環保、可全材質降解的木漿紙拖鞋，已獲知名飯店採用，不僅無塑減少環境危害，「台灣製造」也能降低碳足跡。

無塑減少環境危害 降低碳足跡

林桓羽說，環保紙拖鞋是用可分解的木漿纖維製成，近期更與台灣蚯蚓養殖協會合作，透過泥土混合蚯蚓糞便，再結合破碎過的紙拖鞋，形成兼具透氣、吸水的介質，就能製成培養土，且做出的土壤為弱酸性，相當適合種植藍莓，因此最近就成功的以紙拖鞋泥土種出藍莓，讓人相當振奮。

未來木漿紙拖鞋不再是一般回收物，而是可回歸大地的土壤資材，甚至回收紙拖鞋製成泥土，並種出藍莓果實，還能回售給飯店、提供給住客，成為民眾住宿的獨特體驗，也能讓環保旅宿價值升級，攜手住客打造永續目標。

藍莓嬌生慣養 順利結出果實

「沒有廢棄物，只有放錯地方的資源！ 」台灣蚯蚓養殖協會表示，木漿紙拖鞋已跳脫一般回收物再製造，而是以破碎、分解的方式全然回歸大地，只要混合泥土、蚓糞使其自然分解，就能成為非常好的培養土，甚至可以取代肥沃的泥炭土，避免開採地下土壤資源，尤其像不容易種植的藍莓，都能順利生長並結出果實，足見其環保潛力與永續可行性。

南投竹山鎮本土業者林桓羽，開發出木漿纖維紙拖鞋，可完全分解製成培養土。（記者劉濱銓攝）

