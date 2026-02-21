國運籤籲團結 一善破九災

旗山天后宮抽出馬年國運籤（右）。（廟方提供）

神力發威？旗山天后宮、大甲鎮瀾宮抽到同籤文

昨天初四接神，北港朝天宮、西螺福興宮、新港奉天宮、大甲鎮瀾宮、旗山天后宮、鹿港天后宮紛紛抽國運籤，眾神明呼籲各界和諧相處，注意天災，只要團結一致向善，一善破九災。

神力發威，大甲鎮瀾宮與旗山天后宮竟然抽中同支國運籤，籤文為「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，但各自解讀不同。

逢凶化吉、撥亂反正 解讀不同

旗山天后宮管委會主委葉冠億指出，此籤屬於「先憂後吉、穩中求進之象」、「先審慎、後開展」，寓意來年國運走勢雖有挑戰，但終能逢凶化吉、轉危為安。

台中大甲鎮瀾宮解籤人指此為中上籤，指今年的國運撥亂反正，必須亂中求序，創造祥和社會。

卓揆：聆聽神明啟示 台灣不要亂 就不用「撥」

行政院長卓榮泰昨天上午到豐原武德宮發放總統福袋，對鎮瀾宮國運籤，他希望國人聆聽神明啟示，台灣不要亂，就不用「撥」，大家往好的方向想，往好的方向做，就會往好的方向走。

北港朝天宮昨天共抽出人口籤、水路籤、五穀籤、港運籤、六畜籤、生意籤等六支公籤，其中代表國運的港運籤抽出己卯籤，籤文為「龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」朝天宮董事長蔡咏鍀表示，該籤為中下籤，意味各界應和諧相處。

雲林福興宮國運籤抽中甲戌籤，籤文為「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」福興宮董事長楊文鐘指出，籤意提醒大家需留意天災地變，只要大家團結一致向善，就可以一善破九災，仍可在風雨之中看見轉晴契機。

嘉義縣新港奉天宮由董事長何達煌擲筶抽出國運籤，再依序抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目，今年國運籤為六十甲子籤的第二十六首（戊寅），籤詩為「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑，世間若問相知處，萬事逢春正及時」何達煌指此為中上籤，說明今年機會已浮現，如同牡丹第一枝已被選出，應當把握時機、果斷前行，不必遲疑觀望。

鹿港天后宮抽行業運勢籤 肥料、進出口商與建材商最旺

彰化鹿港天后宮昨天抽出四十個行業的年度運勢籤，運勢最旺的三個行業為肥料什穀商、進出口商與建材商。鹿港天后宮主委張偉東表示，大部分行業運勢都比去年更好，政府交出台美關稅談判好成績，對於各行業發展也有一定影響力。

國內各廟宇紛紛抽出國運籤，雲林北港朝天宮抽出今年人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等6支公籤。（記者黃淑莉攝）

西螺福興宮抽出今年的國運籤、人口籤、五穀籤、六畜籤。（記者黃淑莉攝）

北港朝天宮抽出今年6支公籤，其中港運籤被視為國運籤。（記者黃淑莉攝）

新港奉天宮今年國運籤媽祖六十甲子籤的第二十六首（戊寅）。（記者林宜樟攝）

嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌（左2）抽出今年國運籤。（記者林宜樟攝）

鹿港天后宮抽出今年的40個行業運勢籤，將會掛在正殿。（鹿港天后宮提供）

