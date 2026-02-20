為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台電搶修員 5年報考人數驟減41％

    2026/02/20 05:30
    平日發生停電時刻，台電配電搶修人員進行變壓器吊換作業。（台電台北西區營業處提供）

    記者黃政嘉／專題報導

    台電公司近年持續投入強化電網韌性的電力建設，人力需求以「配電線路維護類」為最大宗，雖過去五年招考名額節節上升，以去年四八九位為最多，但報考人數卻不增反降，自二〇二一年高達三〇八九位報考後，就一路下滑到去年一七九七位，五年間少了四十一％，台電指出，配電線路維護人員屬高度勞力密集的第一線人力，補充新血相當迫切。

    根據台電統計顯示，「配電線路維護類」報名人數，二〇二一年三〇八九人，二〇二二年 二一〇一人，二〇二三年二二一〇人，二〇二四年一八四三人，二〇二五年一七九七人，去年報名數相較二〇二一年，銳減一二九二人。

    高度勞力密集成結構性缺口

    台電台北西區營業處維護經理許績偉表示，配電搶修人員肩負民生用電穩定重任，服務範圍廣泛，但需長時間於戶外執勤，經常面臨風吹、日曬、雨淋等惡劣環境，工作負荷沉重，隨著人員年齡逐漸老化，轉任內勤或退休，第一線人力形成結構性缺口，使補充新血更顯迫切。

    「配電線路維護類」考科涵蓋物理與基本電學，包括配電線路施工、設備維護與故障搶修，須於配電室、人手孔等狹小空間進行高低壓電纜作業，並執行高低壓帶電架空線路登桿高空施工，為高度技術性與體能要求並重的專業職務。

    許績偉坦言，外線技術工作高度仰賴體力與實務經驗，加上部分同仁同時報考中華電信或其他國營企業，在工作環境風險與薪資結構比較下，加劇第一線人力流失壓力。

    他指出，目前外線技術人員仍以男性為主，但女性同仁在搶修現場的表現同樣亮眼，尤其當民眾因突發停電情緒激動時，女性同仁往往能發揮良好溝通協調能力，成為「潤滑劑」，有效促進工程推進與公共關係維繫。

