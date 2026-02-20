為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    爬桿搶修、細心內勤 台電嬌小李亦婕動靜兼備

    2026/02/20 05:30
    李亦婕雖以內勤工作為主，也依現場狀況支援外勤搶修。 （記者黃政嘉攝）

    李亦婕雖以內勤工作為主，也依現場狀況支援外勤搶修。 （記者黃政嘉攝）

    記者黃政嘉／專題報導

    在台電服務已八年的李亦婕，是台北西區營業處少數的女性配電線路裝修外線技術員，一五一公分的嬌小身型，不僅能爬電桿執行搶修任務，也能在辦公室細心處理文書、與民眾耐心溝通，她也參與去年七月台南丹娜絲颱風的搶修復電工作，李亦婕表示，外線工作固然辛苦，但與伙伴彼此合作，一起完成任務，看到民眾復電後笑容，很有成就感。

    李亦婕隸屬於北西區處維護組市區巡修課，以內勤工作為主，負責排定停電作業時程及管理停電通知單，確保相關資訊確實傳達到民眾手中。

    民眾反映停電 溝通順暢

    她分享，內勤工作需要更多細心與耐心，尤其接到民眾反映停電問題時，良好的溝通有助說明與協調，也因實際參與外勤作業，更能理解停電安排對現場工班與民眾的重要性，在外勤搶修現場，嬌小身形反而成為優勢，能夠靈活進出狹小空間協助作業。

    李亦婕回憶，去年七月台南丹娜絲颱風，大家穿著雨衣在風雨中拉線搶修，通力合作完成架空線路修復，她提到，因為停電太多天，民眾難免有些火氣，但看到現場有女性同仁一同投入搶修，比較能理解搶修工作不易，氣氛變得溫和。

    談到投入台電的契機，李亦婕說，她從國三起就半工半讀，直到念完台中科技大學美容系，過去在工廠做技術員時，看到二度就業的長輩來工廠應徵遭拒絕，因此想找穩定工作，那時聽朋友講到台電工作，加上親戚有相關經驗，對台電工作性質有些認識，因此與朋友去補習，非本科的緣故，電學科目深具挑戰，透過補習與自我要求，逐步建立基礎能力，歷經二年準備後考上台電。

    前北西區處維護組市區巡修課課長吳明濬表示，李亦婕不僅具備專業能力，也展現高度使命感與學習意願，反應靈活、態度認真，是公司難得的內外兼備人才，也是很多同仁的表率。

