初四估車潮湧現 國道11路段壅塞

中央氣象署預報，隨著大陸冷氣團減弱，下週二前氣溫將持續回升。（記者田裕華攝）

北返將達平日1.6倍 高公局建議 南部與國五9點前、中部12點前出發

今日大年初四，預測天氣回溫致旅遊車潮湧現，加上部分民眾即將北返工作，高公局預估國道今北返車潮將達平日一．六倍，國一、國三、國五持續祭出部分匝道封閉以及高乘載管制；部分省道也恐從今日九點塞至明日凌晨二點，國道客運西部尚有六成空位，建議民眾善加利用。

高公局交通管理組科長張耿宗指出，受出遊跟返工車潮影響，估今日國道交通量為一三四百萬車公里，為平日的一．四倍，其中北向可達七十五百萬車公里，為平日一．六倍。

張耿宗提醒，預判今重點壅塞路段為國一北向苗栗︱湖口、國三北向關西︱大溪、國五北向宜蘭︱坪林等約十一個路段壅塞，已增開多處路肩供行駛，建議西部國道北向用路人，南部地區於九時前出發，中部於十二時前出發，國五北向建議於九時前出發，節省時間。

國道客運仍有6成空位 可多加利用

公路局也預估，今上午省道在淡水、礁溪、清境農場、北港朝天宮、日月潭及中彰大橋，以及下午在水底寮、大溪及大湖、竹南路段等將出現車潮，並統計西部國道客運尚有六十二％空位、東部尚有八成空位可利用。

鐵路方面，台鐵公司預估，今有疏運量八十四．五萬人次，持續增加全線運能，西線自強號取消自由座。也啟動AI票務劃座等機制；高鐵估今日高峰約卅五萬人次，已加開班次提升運能近二成，並視需求加開臨時車次因應。

大陸冷氣團減弱 下週二前氣溫回升

隨著大陸冷氣團減弱，今起各地氣溫將逐日回升，但日夜溫差也將隨之擴大。中央氣象署預報員林定宜指出，下週二前氣溫將持續回升，週六至下週一期間，中南部白天更可達到卅度以上，北部也有機會出現廿九度氣溫，但日夜溫差可達十度以上，且各地大致為多雲到晴的好天氣。

昨天大年初三天氣好，爆發出遊潮，國一、國三接近都會區路段及國五南向南港系統至石碇及北向宜蘭至坪林都大塞。南台灣天氣晴朗，屏東各景點吸引大批走春人潮，省道台一線及台十七線南下恆春半島及前往台東的車潮明顯增加，部份路段走走停停，屏東警方啟動交通號誌長綠措施紓解車潮。

