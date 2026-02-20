為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    引流醫院急診病患 UCC春節奏效 分流措施見效 急診就醫銳減

    2026/02/20 05:30 記者黃佳琳、林志怡／綜合報導
    行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務，並向辛勞的醫護人員致意。（記者黃佳琳攝）

    行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務，並向辛勞的醫護人員致意。（記者黃佳琳攝）

    往年春節連假常見醫院急診室大排長龍，衛福部去年十一月宣布在全國設置十三處「週日及國定假日輕急症中心（UCC），透過UCC引流急診非危急之患者，將急重症資源留給更需要的病人。衛福部長石崇良指出，初一全國急診就醫量約三萬人次，較去年同期四萬人次下降約一萬人次，顯示分流措施發揮效果。

    透過UCC 將資源留給需要者

    衛福部去年宣布推動UCC時說明，大醫院急診病人高達八成非重症，民眾若有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口縫合及小兒急性不適之情形，可選擇至鄰近之UCC就醫。政策剛上路時，UCC就診人次並不多，一度引發成效不彰質疑。

    行政院長卓榮泰昨天前高雄唯一一間UCC醫院視察，向辛勞的醫護人員致意；卓榮泰表示，中央今年編列十六億元經費支應春節醫療整備，補助醫院、診所及藥局投入服務，並規劃將加成與獎勵經費中至少八成回饋第一線醫護人員。

    年初一急診數 比去年少1萬

    衛福部疾管署副署長林明誠指出，初二類流感急診三五六九人次，較前一日與前三年同農曆日相比均有下降，主因為部分民眾在去年秋季感染流感獲得免疫力，以及去年十月公費流感疫苗開打後，打氣良好有關。

    但民眾大魚大肉吃年菜，也要注意食安衛生，林明誠說明，今年初二腹瀉急診二四九三人次，較前一日下降，但較二〇二四年同期約廿一％，提醒民眾要注意手部清潔及飲食衛生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播