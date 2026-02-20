引流醫院急診病患 UCC春節奏效 分流措施見效 急診就醫銳減

行政院長卓榮泰視察高雄文雄醫院UCC業務，並向辛勞的醫護人員致意。（記者黃佳琳攝）

往年春節連假常見醫院急診室大排長龍，衛福部去年十一月宣布在全國設置十三處「週日及國定假日輕急症中心（UCC），透過UCC引流急診非危急之患者，將急重症資源留給更需要的病人。衛福部長石崇良指出，初一全國急診就醫量約三萬人次，較去年同期四萬人次下降約一萬人次，顯示分流措施發揮效果。

透過UCC 將資源留給需要者

衛福部去年宣布推動UCC時說明，大醫院急診病人高達八成非重症，民眾若有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口縫合及小兒急性不適之情形，可選擇至鄰近之UCC就醫。政策剛上路時，UCC就診人次並不多，一度引發成效不彰質疑。

行政院長卓榮泰昨天前高雄唯一一間UCC醫院視察，向辛勞的醫護人員致意；卓榮泰表示，中央今年編列十六億元經費支應春節醫療整備，補助醫院、診所及藥局投入服務，並規劃將加成與獎勵經費中至少八成回饋第一線醫護人員。

年初一急診數 比去年少1萬

衛福部疾管署副署長林明誠指出，初二類流感急診三五六九人次，較前一日與前三年同農曆日相比均有下降，主因為部分民眾在去年秋季感染流感獲得免疫力，以及去年十月公費流感疫苗開打後，打氣良好有關。

但民眾大魚大肉吃年菜，也要注意食安衛生，林明誠說明，今年初二腹瀉急診二四九三人次，較前一日下降，但較二〇二四年同期約廿一％，提醒民眾要注意手部清潔及飲食衛生。

