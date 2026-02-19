傳奇鐵捕化身「運動宣教士」 曾智偵推廣體適能教學

職棒第一代鐵捕傳奇人物曾智偵，近年來醉心於推廣體適能運動，自我期許成為一名「運動宣教士」。（記者林宜樟攝）

記者林宜樟／專題報導

「透過運動讓大眾獲得健康，是我退休人生的使命。」棒壇著名鐵捕曾智偵很有藝術細胞，曾將最愛的棒球融入創意作畫，近年來拿起吉他自彈自唱展現好歌喉，更醉心於推廣體適能運動，他期許成為一名「運動宣教士」，在社會每個角落播撒愛與健康的種子。

今年六十七歲的曾智偵認為「藝術與運動並非平行線」，他在選手時代就以自我超越為訓練目標，退役後持續鍛練體能，致力成為健康生活的倡導者，目前更積極引領民眾走向更健康的生活方式。

實體、線上同步 無償推廣正確觀念

曾智偵說，他是虔誠基督徒，希望將運動專業背景與無私奉獻的信仰精神結合；幾年前觀察到很多慢跑族，雖勤於運動，卻常忽略運動後的完整收操，導致肌肉僵硬，因此無償推廣正確體適能觀念與民眾分享。

每週二晚上進行線上教學，將專業訓練模組傳達轉化為易懂的動作，每週五晚上在嘉市僑平國小進行實體課程，帶領民眾進行拉伸運動及核心訓練。

曾智偵也透過LINE群組與線上直播平台與大家互動，群組已有四百多位跨世代成員，有長者也有年輕人；他親切幽默的教學風格，讓生硬的體能訓練變得有趣，激發大家對健康的熱情。

有長者說，曾智偵在訓練過程「教動作更教觀念」，以前鮮少運動，如今已能輕鬆完成一分鐘以上鍛鍊核心的「棒式」動作。

廿五歲青年陳冠銘是曾智偵的球迷，不惜每月請假兩到三次，特地從高雄搭火車到嘉義參與課程，幾個月下來讓陳冠銘感受最深的是，「在歡笑中訓練，忘記了疲累」。

曾智偵說，走下球場，勝負不再是追求的目標，他選擇用琴聲、歌聲與專業體適能，在社會各角落播撒愛與健康的種子。

