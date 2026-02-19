為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    人物專訪》傳奇鐵捕曾智偵 背起吉他傳唱愛與平安

    2026/02/19 05:30
    職棒第一代鐵捕傳奇人物曾智偵，近年來背起吉他回到家鄉嘉義在觀光景點自彈自唱，傳唱著愛與平安。（記者林宜樟攝）

    職棒第一代鐵捕傳奇人物曾智偵，近年來背起吉他回到家鄉嘉義在觀光景點自彈自唱，傳唱著愛與平安。（記者林宜樟攝）

    記者林宜樟／專訪

    中華職棒第一代鐵捕傳奇人物曾智偵，曾締造中職捕手史上最高阻殺率六成四四，從職棒舞台轉身後，收起捕手手套，背起吉他回到家鄉嘉義在觀光景點自彈自唱，傳唱著愛與平安，更挺進醫院擔任音樂志工，指尖彈出優美旋律，療癒長者心靈。

    昔日球星回「嘉」彈唱 分享生活

    昔日球星在街頭彈唱，常吸引民眾圍觀一賭風采，遇到有人投以好奇眼光，以為街頭賣藝欲「打賞」，他總微笑婉謝，笑容裡褪去昔日球場的拚勁，多了一分歸鄉的自在情愫。

    出身嘉義的曾智偵，今年六十七歲，現職為中信金融管理學院兼任副教授；他說，離開球場舞台回歸平淡，接觸音樂是人生意外的驚喜，信奉基督教十多年，長期接觸詩歌，興起學習吉他念頭。

    「打球時與樂理完全無緣，僅憑著當兵時，學長教的一些『C大調』記憶，自行在網路下載歌詞與和弦，就這樣一邊聽、一邊摸索學吉它」。

    有「鐵血教頭」之稱的曾智偵，「要做就要做到最好的拚勁精神」促使他下定決心學好吉它，這兩三年來將詩歌、校園民歌與台語老歌等曲目練熟，雖然不輕鬆，但他認為這是自我持續成長的生活方式。

    曾智偵不定期在蘭潭風景區、嘉油鐵馬道觀光景點，用音樂與家鄉重新連結，重新感受人與土地的美好。「我是嘉義人，選擇走上街頭，以最親近鄉親方式與大家分享生活」。

    他最常唱李壽全的「張三的歌」或是聖經詩歌「只願得著你」，溫柔的語調與蘊含人生閱歷的嗓音，震撼人心。曾智偵也常被球迷「野生捕獲」，十分「阿莎力」配合與大家合影。

    挺進醫院扮音樂志工 療癒心靈

    曾智偵足跡更跨足醫院，在台南市安南醫院化身音樂志工，透過音符引領長者放鬆心情，「心門敞開了，心情也跟著舒爽」，他還帶著長者跟隨著音樂練習銀髮族體適能運動，延緩老化。

    曾智偵現在常被戲稱是「被棒球耽誤的歌手」。他說，雖是玩笑話，卻道盡他的人生轉變，如今心境平靜與富足，不再是盯著盜壘者的嚴厲教頭，希望做一個傳遞溫暖的人，指尖不再只是傳遞戰術暗號，而是溫柔地撥動出生命樂章。

