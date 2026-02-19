為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今天年初三 國道雙向車流最高峰 估平日1.5倍 國1、 國2、 國3高乘載管制

    2026/02/19 05:30 記者吳亮儀、張軒哲、王峻祺／台北報導
    大年初二一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，時速多落在20至40公里之間； 今天大年初三，國道雙向車流量將是連假期間最高峰。（記者陳冠備攝）

    大年初二一早，國道一號中部路段就湧現大量車潮，時速多落在20至40公里之間； 今天大年初三，國道雙向車流量將是連假期間最高峰。（記者陳冠備攝）

    今天大年初三，國道雙向車流量將是連假期間最高峰！高公局預測，今天交通量將達平日年平均的一．五倍，於國道一號、三號、五號部份匝道祭出高乘載管制和匝道封閉措施。

    中央氣象署預報員鄭傑仁表示，大陸冷氣團減弱，今天天氣晴朗，台南以北可達廿度到廿四度，高屏廿四度到廿六度。

    觀光區、宮廟附近交流道 易塞車

    高公局副局長彭煥儒表示，過年期間南下車最多是初二、北上最多是初四，「初三國道南下、北上車都多，若天氣好車會更多」，特別是觀光區、宮廟附近交流道很容易塞車。

    他建議，西部國道南向用路人今天清晨六時前、或中午十二時後出發，北向用路人上午九時前、中部地區十二時前出發；國五南向用路人清晨五時前、或傍晚十七時後出發，北向用路人上午九時前出發。

    雙鐵也達尖峰 台鐵旅客恐逾90萬

    台鐵、高鐵在今天同樣面臨旅客人次尖峰，台鐵估單日九十．一萬人次，遠超過平日六十五萬人次；高鐵約卅三萬至卅五萬七千人次，也遠高於平日平均的廿二萬人次。

    公路局預測，今天十八處省道、快速公路、觀光區和熱門參拜地點容易塞車，除建議搭乘國道客運外，也可利用「幸福公路」App及警廣掌握路況資訊。

    昨天大年初二國道湧現回娘家與出遊車潮，國三清水服務區停車位一位難求；國五宜蘭至坪林北向路段，約上午十點出現車流，中午雪隧口一度回堵三公里，壅塞直至深夜才緩解。

