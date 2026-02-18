為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    初二車流漸多 國道高乘載上路

    2026/02/18 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    初二國道管制措施。（高公局提供）

    初二國道管制措施。（高公局提供）

    今天大年初二，交通部預測國道、省道和快速公路的車流會增多，加上天氣逐漸穩定，提醒用路人盡量避開容易塞車的路段和時間，且國道將開始高乘載管制、匝道封閉等管制措施。

    高公局預判今天重點壅塞路段分別為南（東）向的國一楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國三土城-關西、快官-霧峰；國五南港系統-頭城；國十鼎金系統-燕巢系統。另外則是北（西）向的國一西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國三竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國五宜蘭-坪林；國四潭子系統-豐勢；國六東草屯-霧峰系統；國十仁武至左營端。

    高公局建議西部國道南向用路人儘量在上午六時前或中午十二時後出發；國五南向用路人建議五時前或十七時後出發，國五北向用路人建議在上午九時前出發。

    今天國道相關疏導措施有匝道封閉，上午五時到十二時，國一平鎮系統、埔鹽系統、國五石碇及坪林南向入口；高乘載管制下午十三到十八時，國五蘇澳至頭城各交流道北向入口。收費措施是單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採取單一費率再八折、〇時到五時暫停收費。

    觀光風景區及新春參拜易塞車路段，包括台二線及台二乙線關渡至淡水東向路段、台二線福隆路段東向、台三丙線竹山紫南宮東向路段、台廿一線日月潭南下路段、台十九線北港朝天宮北向路段、台三線古坑至梅山南向路段等。

    天氣慢慢穩定 把握走春

    中央氣象署提醒，大年初二天氣慢慢穩定，僅剩基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但北部仍是較涼天氣，中南部日夜溫差大，初三才會慢慢回溫，但初四水氣又會增多，北部轉雨。

