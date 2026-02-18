國運籤 神明各有指示

全台各大廟宇循例陸續於除夕、初一抽出國運籤。圖為新北市湧蓮寺主委陳宏昌（左二）於新春團拜後，進行年度國運籤抽籤儀式。（記者羅國嘉攝）

湧蓮寺：朝野不宜內鬥 南鯤鯓代天府：經濟興旺

今年為馬年，全台各大廟宇循例陸續於除夕、初一抽出國運籤，不過神明對今年國運看法不一。新北知名廟宇湧蓮寺除夕抽出的士籤為下下籤，直指朝野不宜內鬥，執政者推動政策應審慎評估。南鯤鯓代天府初一抽出第十三籤「蘇秦拜相」，屬中上上籤，搭配今年抽出的吉祥字「旺」，總結今年會比去年更好。

新北市蘆洲區湧蓮寺主委陳宏昌十六日深夜約十一點十五分，抽出代表士、農、工、商的國運籤。士籤代表政治、國運，抽到第六十首下下籤，籤詩為「枹薪救火火增烟，燒却三千及大千，若問營謀併出入，不如收拾莫憂煎」。

農籤抽中第五十首大吉籤，籤詩為「五湖四海盡行船，高掛風帆把舵堅，幸得順風隨所至，滿船寶貝稱心田」。工籤抽中第七十三首上上籤，籤詩為「春雷震起蟄中蟲，脫却塵凡出舊墉，忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」。

商籤抽中第三十七首下下籤，籤詩為「欲問身安運泰時，風中燈燭不相宜，爭如收拾深堂坐，庶免光搖靜處期」。

楊蓮福老師解說，今年國運部分抽中下下籤，典故為三國時期東吳陸遜用兵失利，象徵年輕氣盛、躁進決策恐造成損失。若以當前局勢來看，意指朝野不宜內鬥。

楊蓮福指出，農籤為第五十首大吉籤，象徵國力展現、物產流通；工業籤為第七十三首上上籤，代表產業具發展契機；商業第卅七首下下籤，提醒投資理財與市場操作須靜觀其變。

苗栗玉清宮：禍福自召

苗栗玉清宮是國內關聖帝君信仰中心之一，循例於除夕子時向恩主公求問國運，其中「人民籤」是「禍福無門，惟人自召」，今年逢地方選舉年，籤詩耐人尋味。

南鯤鯓代天府昨日上午十一時許完成抽籤，於第十次獲三聖杯抽出第十三籤「蘇秦拜相」，屬於中上上籤，內容為「名顯有意在中間／不須祈禱心自安／早晚看看日過後／即時得意在中間」。「名顯有意在中間」是指大環境好，人民只要努力就會成功，不用太耗費心思祈求，國家平安順遂。

彰化南瑤宮：時機好轉

彰化南瑤宮也在大年初一子時舉行四季籤擲筊抽籤儀式，「年冬籤」籤文為「東風得解凍，先占洛陽春，玉骨冰肌潤，清風隔攏聞。」代表寒冬過去、困境即將解除，時機開始轉好。

