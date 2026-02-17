回萬里老家 賴清德親導覽礦工生活紀念館

賴清德總統昨化身導覽員，親自向親友解說轉型為「萬里礦工生活紀念館」的萬里老家，賴總統娓娓道來昔日礦工家庭的歷史與記憶。（記者俞肇福截圖）

昨天是除夕團圓夜，賴清德總統一早返回北海岸，先後到新北市金山承天宮、慈護宮、萬里保安宮參拜祈福，並到新北市警察局金山分局，慰勞堅守崗位的員警；最後回到已轉型為「萬里礦工生活紀念館」的萬里老家，賴清德化身導覽員，帶領親友與鄰居導覽館內的文物，娓娓道來萬里的礦工歷史與家族回憶，親友中有人感動落淚，他最後跟親友與厝邊老鄰居拜年、發紅包，展現對萬里故鄉的深厚感情。

礦工史與家族回憶娓娓道來

賴總統昨天一早先到金山承天宮參拜祈福，發表新春談話後，轉往金山慈護宮參香祈福，祈祐媽祖慈悲庇佑台灣人民，並到金山警分局慰問員警，途經萬里野柳保安宮參拜，最後轉回萬里老家。

「萬里礦工生活紀念館」館內仍舊保留原有樣貌，一樓設礦工攝影展與歷史介紹，二樓有總統書房及日式和室；賴清德一一向親友與鄰居介紹展出內容，緬懷父親與礦工對台灣經濟的貢獻，同時分享童年記憶，賴清德也親切與親戚、老鄰居敘舊拜年，晚間九時三十分也前往金山區法鼓山佛教園區，參加除夕撞鐘大典。

