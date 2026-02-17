為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    回萬里老家 賴清德親導覽礦工生活紀念館

    2026/02/17 05:30 記者俞肇福／新北報導
    賴清德總統昨化身導覽員，親自向親友解說轉型為「萬里礦工生活紀念館」的萬里老家，賴總統娓娓道來昔日礦工家庭的歷史與記憶。（記者俞肇福截圖）

    賴清德總統昨化身導覽員，親自向親友解說轉型為「萬里礦工生活紀念館」的萬里老家，賴總統娓娓道來昔日礦工家庭的歷史與記憶。（記者俞肇福截圖）

    昨天是除夕團圓夜，賴清德總統一早返回北海岸，先後到新北市金山承天宮、慈護宮、萬里保安宮參拜祈福，並到新北市警察局金山分局，慰勞堅守崗位的員警；最後回到已轉型為「萬里礦工生活紀念館」的萬里老家，賴清德化身導覽員，帶領親友與鄰居導覽館內的文物，娓娓道來萬里的礦工歷史與家族回憶，親友中有人感動落淚，他最後跟親友與厝邊老鄰居拜年、發紅包，展現對萬里故鄉的深厚感情。

    礦工史與家族回憶娓娓道來

    賴總統昨天一早先到金山承天宮參拜祈福，發表新春談話後，轉往金山慈護宮參香祈福，祈祐媽祖慈悲庇佑台灣人民，並到金山警分局慰問員警，途經萬里野柳保安宮參拜，最後轉回萬里老家。

    「萬里礦工生活紀念館」館內仍舊保留原有樣貌，一樓設礦工攝影展與歷史介紹，二樓有總統書房及日式和室；賴清德一一向親友與鄰居介紹展出內容，緬懷父親與礦工對台灣經濟的貢獻，同時分享童年記憶，賴清德也親切與親戚、老鄰居敘舊拜年，晚間九時三十分也前往金山區法鼓山佛教園區，參加除夕撞鐘大典。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播