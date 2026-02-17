去年22注中上億 台中、桃園最旺

台彩表示，去年全台共開出22注億元頭獎，台中、桃園各5注最多。（記者鄭琪芳攝）

過年買彩券，哪個縣市最旺？根據台灣彩券公司統計，去年威力彩、大樂透共開出億元以上頭獎二十二注、總獎金八十五．六一億元，分別落在十個縣市，有十七注獎落六都，以台中市、桃園市各五注最多，台北市四注次之；若依中獎金額統計，前三名分別為台中市三十一．一八億元、新北市二十．〇七億元、花蓮縣七．九二億元，合計五十九．一七億元、占總獎金近七成。

中獎金額三高：台中、新北、花蓮

台灣彩券公司也統計了億元中獎人特徵，去年全台共開出二十二注億元頭獎，其中二十一名中獎人已完成獎金兌領，根據中獎人填寫的匿名問卷，勾勒出億元中獎人大致輪廓，去年女性中獎人比率大幅增加，且中獎人有七成超過五十歲，水象星座占比高，屬馬、濃眉、耳垂大、蒜頭鼻及薄唇則蟬聯好運氣。

生肖方面，去年億元中獎人生肖屬馬、屬雞最多，各占十九％，屬馬已連續兩年占比最高。至於面貌特徵，台彩指出，傾向為圓型臉、額頭高、八字眉、濃眉、大眼睛、雙眼皮、耳垂大、蒜頭鼻等。

台彩指出，去年威力彩、大樂透、今彩五三九共開出四一七注頭獎，億元以上頭獎有二十二注。威力彩開出五注億元頭獎，頭獎總獎金四十四．四億元，去年二月及六月開出的頭獎獎金分別為二十．〇七億及十七．三八億元；大樂透開出十九注頭獎，其中十七注獎金超過一億元；今彩五三九開出頭獎三九三注，頭獎總獎金達二十八．六億元、年增四成三。

以中獎級距來看，去年有兩注超過一千萬元但未達一億元；二十注超過一億元但未達十億元；兩注獎金超過十億元。

台彩也公開億元彩券的買法，有六十八．二％（十五張）採電腦選號，三十一．八％（七張）為自選號碼；且有三十一．八％採包牌方式，除億元頭獎外，還抱走其他獎項。

另，去年今彩五三九開出三九三注頭獎，較前年增加四十七注，以去年總開獎期數三一六期計算，平均每期開出一．二注頭獎。各縣市中，以新北市開出八十三注頭獎最多，台中市四十三注、桃園市四十注分居二、三名。

