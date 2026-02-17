為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    初一走春 北部濕涼中南部溫差大

    2026/02/17 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    （氣象署提供）

    今天大年初一走春，北部注意轉冷、有雨，中南部也要注意日夜溫差大。中央氣象署預報，今、明兩天都受到東北季風影響，北部是溼涼偏冷的天氣；下週一初七開工日天氣則是各地多雲到晴的好天氣。

    初七開工日是好天氣

    氣象署預報員賴欣國表示，今、明兩天天氣類似，同樣都受到東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，要注意的是，今天桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚間中部山區也有零星短暫雨。

    賴欣國說，大年初二水氣稍微減少，剩下基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區剩下零星短暫雨，其它地區則是多雲到晴的天氣。他也提醒，明、後兩天北部整天氣溫大約十六度到十八度，南部日夜溫差大，低溫十六度、但白天仍有廿四度。

    「初三東北季風減弱、水氣減少，但初四水氣又開始增加。」賴欣國說，初四當天基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，初五又恢復較穩定的天氣。

    台中昨規模四地震

    昨天晚上七點，台中發生芮氏規模四地震，震央位於台中市政府西北西方二十六公里（位於台中市近海），最大震度台中市、彰化縣三級。有民眾表示，有感覺搖晃；但也有民眾笑稱，完全無感。

