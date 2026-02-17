初一拜年 國道南向午後出門較不塞

春節連假前兩天，清境農場吸引大量遊客，每天入園人次均突破六千人。（清境農場提供）

今天大年初一，交通部高速公路局將啟動匝道封閉等措施，建議西部國道南向用路人儘量在上午六時前或中午十二時後出發；國道五號南向用路人，則建議清晨五時前、或傍晚十七時後出發，並注意有匝道封閉、凌晨暫停收費等措施。

國五南向 建議傍晚後出發

此外，中央氣象署於前日晚間及昨日清晨連續發布濃霧特報，提醒金門、馬祖及中部以北地區易出現低雲或濃霧，影響能見度與交通安全。桃園機場受濃霧影響能見度，昨晚至今晨已有多架班機在外海盤旋繞圈、重飛及一架班機返航。

大灣區航空編號HB706、由香港飛往桃園的航班，飛機抵達桃園上空時因濃霧導致能見度不足，多次等待盤旋。在空中繞了七圈後，機組員基於飛航安全考量，決定返航香港。

桃園機場即時影像可見，昨晚一片霧茫茫，僅能辨識停靠航廈的飛機，今晨濃霧仍未完全散去。桃園機場公司表示，機場起降運作維持正常，航班起降依標準程序作業，整體營運未受影響。

高公局表示，預測今天初一國道交通量會達到平日平均的一．三倍，其中南向交通量更可達一．四倍，預判重點壅塞路段分別為南（東）向部分有國一楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國三土城-關西、快官-霧峰；國五南港系統-頭城；國十鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向部分，有國一圓山-大華系統；國三草屯-霧峰；國五宜蘭-坪林；國四潭子系統-豐勢；國六東草屯-霧峰系統；國十仁武至左營端。

高公局提醒，今天國道相關疏導措施包括五時到十二時封閉國一平鎮系統、埔鹽系統、國五石碇及坪林南向入口，以及採單一費率、國道三號新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、〇時到五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

另外，交通部公路局預測今天上午易壅塞省道路段包含主要城際道路如台六十一線竹南南向路段及中彰大橋路段、台九線蘇花路廊南向路段、台一線水底寮至楓港南向路段。

觀光風景區及新春參拜路段包括台二線及台二乙線關渡至淡水東向路段、台三丙線竹山紫南宮東向路段、台十九線北港朝天宮北向路段、台三線古坑至梅山南向路段等。

春節連假前兩天，南投清境農場吸引大量遊客，每天入園人次均突破六千人。

