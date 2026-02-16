為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部5大心法 排解親子緊繃壓力鍋

    2026/02/16 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    春節團圓，卻也是親子衝突的高峰期。示意圖與新聞無關。（資料照）

    打小孩是過年禁忌，但春節團圓同時也是親子衝突的高峰期。衛福部保護服務司長郭彩榕指出，受到長假遞延效應影響，過完年後的家暴通報案件數，往往會比平常略為增加。

    衛福部統計，去年兒少受虐案件中，約六成施虐者為父母或祖父母，受虐類型以「身體不當對待」占約五成最多，其中約四成與「缺乏親職教養知能」有關。郭彩榕提醒，寒假與過年期間相處時間拉長，加上親友聚會、彼此比較孩子表現，壓力容易累積，衝突也隨之升溫。

    郭彩榕表示，家長若情緒調節困難、對孩子期待過高，或缺乏支持系統，在多重壓力下容易出現過度責備甚至體罰的情況；尤其「考第幾名？」「怎麼不學誰誰誰？」等比較語，更容易讓親子關係瞬間緊繃，成為衝突引爆點。

    為避免「過年變壓力鍋」，衛福部提出五大教養心法，包括情緒快爆炸先暫停、先聽再說、專注解決當下問題、多鼓勵少比較，以及在關係受傷時及時修復，強調以冷靜與理解取代責備與體罰。

    郭彩榕強調，正向教養並非放任，而是在清楚界線中給予孩子理解與支持，也讓家長有更穩定的教養節奏。若春節期間感到壓力過大，也可撥打一九二五安心專線或一九五七福利諮詢專線尋求協助，適時紓解情緒。

    衛福部安心專線：1925

    生命線協談專線：1995

