除夕上國道 避9處易塞地雷／高公局增開37處路肩行駛 建議南向下午再出發

花蓮193縣道新城鄉三棧至七星潭風景區段拓寬工程，終於趕在春節前趕工完成通車。（記者游太郎攝）

今天是除夕，交通部高速公路局提醒，國道仍有九處路段易塞車，南向用路人建議下午再出發，高公局也為此增開卅七處路肩可行駛，並採單一費率收費。

高公局預判今天除夕日重點壅塞路段，南（東）向包括國一楊梅︱新竹、彰化系統︱埔鹽系統；國三土城︱關西、快官︱霧峰；國五南港系統-頭城；國十鼎金系統︱燕巢系統，並建議南向用路人下午時段出發，可節省行車時間。

而北（西）向易塞車路段包括國四潭子系統︱豐勢；國六東草屯︱霧峰系統；國十仁武至左營端。高公局也提醒，國道相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

在省道部分，交通部公路局則預估，今天除夕上午八時到十二時，省道路段會出現返鄉車潮，並建議旅客可共搭乘國道客運，共八十八條可選擇，享原票價六折的優惠措施。

國道客運、雙鐵空位多

根據公路局統計，依據國道預售情形，今天西部國道客運有六十二％空位，東部國道客運還有八十五％空位，歡迎有需求民眾到各個客運業者網站查詢。

民眾若選擇搭乘鐵道運輸，根據台鐵公司、高鐵公司預測，今天除夕是春節九天連續假期人潮最少的一天。台鐵西部幹線約四十萬人次、東部幹線約六‧六萬人次。

高鐵預測在除夕搭車人次低推估約十八‧八萬人次、高推估廿‧四萬人次，都較平日平均搭車人數少。交通部也建議，可選擇雙鐵、或是國道客運，座位數足夠。

花蓮193縣道拓寬通車

另外，花蓮「一九三縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」，昨天終於趕在春節前完工通車，可有效分流蘇花安通車後龐大的車流，經由七星潭風景區進入花蓮市區。

「一九三縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」北起新城鄉三棧、南迄七星潭風景區前民有街路口，改善總長度約六公里，寬度為廿公尺。

為完整保存太平洋沿岸的防風保安林與密植林帶，道路路線採往西移及向西側拓寬，包含道路結構強化、路面品質提升及相關交通安全設施優化等作業，通車後將可有效分散交通流量，縮短通行時間，並強化區域道路網絡功能。

