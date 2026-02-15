春節9天連假 桃機出入境估破百萬人次／小年夜及初四至初六單日都超過16萬人次 旅客可善用自助報到

使用新世代自動查驗通關系統(e-Gate)快速方便，最快可10秒完成通關流程。（記者劉信德攝）

今年春節九天超長連續假期，桃園機場粗估昨天單日運量高達十六‧九萬人次歷史新高，預計今天也會有近十六‧三萬人次出、入境；從昨天起到初六九天連假，粗估有近一一〇萬人次從桃園機場出入境，是相當可觀的人數。

去年桃園機場春節運量最高峰是單日十五‧九萬人次，桃園機場公司預測今天出入境人次也會高達近十六‧三萬人次，是歷史第三高。另外，在本月廿日到廿二日（初四到初六）出入境人數都會超過十六萬人次。

桃園機場公司表示，機場高運量成為新常態，是國門穩定度大考驗，機場公司慧鎖定尖峰日期超前佈署，並搭配AI人流監測即時掌控。

機場公司建議要出國的旅客，可善用自助報到提升效率，並提早到機場報到，航空公司也會提早開櫃服務旅客。另外，行李系統維護人力也會有廿四小時駐守，即時排除狀況。

另外，在國內旅遊部分，交通部長陳世凱指出，過去國人習慣出遊當天才訂房，近期發現許多縣市訂房都會提前訂好。根據交通部觀光署最新統計，新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等七個縣市，總計十個縣市平均訂房率超過總平均約四十三％。

初三雲林訂房率高達84％

根據觀光署統計，春節連假期間各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三，特別是十九日初三當天，雲林縣、嘉義市、台中市訂房率分別高達八十四‧三六％、七十二‧八九％、七十一‧四四％。

觀光署分析，各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化、夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

228連假 9縣市訂房率逾4成

春節連續假期後緊接著又是二二八和平紀念日連假，截至本月十二日止，觀光署統計假期前二天平均訂房率最高前三名，依序為雲林縣（六十‧五九％）、台南市（五十四‧二四％）、苗栗縣（五十三‧六四％）；另外，新北市、台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市及高雄市等縣市訂房率超過四成，總計九個縣市平均訂房率超過四成。

