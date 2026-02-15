為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節9天連假 桃機出入境估破百萬人次／小年夜及初四至初六單日都超過16萬人次 旅客可善用自助報到

    2026/02/15 05:30 記者吳亮儀、劉信德／綜合報導
    使用新世代自動查驗通關系統(e-Gate)快速方便，最快可10秒完成通關流程。（記者劉信德攝）

    使用新世代自動查驗通關系統(e-Gate)快速方便，最快可10秒完成通關流程。（記者劉信德攝）

    今年春節九天超長連續假期，桃園機場粗估昨天單日運量高達十六‧九萬人次歷史新高，預計今天也會有近十六‧三萬人次出、入境；從昨天起到初六九天連假，粗估有近一一〇萬人次從桃園機場出入境，是相當可觀的人數。

    去年桃園機場春節運量最高峰是單日十五‧九萬人次，桃園機場公司預測今天出入境人次也會高達近十六‧三萬人次，是歷史第三高。另外，在本月廿日到廿二日（初四到初六）出入境人數都會超過十六萬人次。

    桃園機場公司表示，機場高運量成為新常態，是國門穩定度大考驗，機場公司慧鎖定尖峰日期超前佈署，並搭配AI人流監測即時掌控。

    機場公司建議要出國的旅客，可善用自助報到提升效率，並提早到機場報到，航空公司也會提早開櫃服務旅客。另外，行李系統維護人力也會有廿四小時駐守，即時排除狀況。

    另外，在國內旅遊部分，交通部長陳世凱指出，過去國人習慣出遊當天才訂房，近期發現許多縣市訂房都會提前訂好。根據交通部觀光署最新統計，新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等七個縣市，總計十個縣市平均訂房率超過總平均約四十三％。

    初三雲林訂房率高達84％

    根據觀光署統計，春節連假期間各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三，特別是十九日初三當天，雲林縣、嘉義市、台中市訂房率分別高達八十四‧三六％、七十二‧八九％、七十一‧四四％。

    觀光署分析，各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化、夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

    228連假 9縣市訂房率逾4成

    春節連續假期後緊接著又是二二八和平紀念日連假，截至本月十二日止，觀光署統計假期前二天平均訂房率最高前三名，依序為雲林縣（六十‧五九％）、台南市（五十四‧二四％）、苗栗縣（五十三‧六四％）；另外，新北市、台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市及高雄市等縣市訂房率超過四成，總計九個縣市平均訂房率超過四成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播