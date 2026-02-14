為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林莿桐花海30公頃 妝點裝置藝術

    2026/02/14 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海節昨天登場，沿著縣道一五六線孩沙里到樹仔腳段兩旁卅公頃花田盛開，莿桐鄉長廖秋蓉表示，花田裡還有社區打造的裝置藝術讓遊客拍照打卡，大年初一至初五是最佳賞花期，歡迎大家來莿桐走春賞花。另因應春節走春人潮雲林縣警察局針對北港、古坑及草嶺等地規劃交通管制。

    北港、古坑、草嶺 春節交管

    莿桐花海節連續舉辦廿年，每年春節假期吸引來自全國各地遊客賞花，廖秋蓉指出，今年以百日草、波斯菊、向日葵為主，播種後幾乎沒有降雨，波斯菊花田成長不如預期，不過百日草開得十分美艷，加上這幾天天氣暖和，百日草、向日葵盛開，今年花海最大亮點是有八個社區發展協會共襄盛舉，在花田中布置八座裝置藝術，有戀戀孩沙里、心心在一起、馬上花大財、戀戀莿桐新莊蘭花情、農產寶寶、四合好所在、歲月時光、大展魅力真善美、星星的故鄉。

    北港朝天宮、武德宮在春節期間每天湧入數十萬人，朝天宮周邊道路十六日至廿二每天上午八時至下午六時規劃為行人徒步區，台十九線北港市區段易壅塞，路過北港的用路人建議提早改道，可多利用特一線道路，由媽祖大橋接縣道一四五、一五五等路線避開市區。

    熱門推播