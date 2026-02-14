為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    清境「奔羊節」萌翻 奧萬大櫻花盛開

    2026/02/14 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    奧萬大園區櫻花盛開，形成浪漫「粉紅池畔」美景。（林保署南投分署提供）

    奧萬大園區櫻花盛開,形成浪漫「粉紅池畔」美景。（林保署南投分署提供）

    南投縣仁愛鄉清境農場「奔羊節」昨盛大開跑，迎接馬年還有白馬領軍，率一一五對、二三〇隻綿羊在台十四甲線合歡山公路奔跑，可愛羊群與遊客互動，讓在場民眾感到相當療癒；現也正值奧萬大國家森林遊樂區櫻花盛開，在生態池更可見落英繽紛，形成浪漫「粉紅池畔」， 春節適合全家大小走春踏青。

    清境農場表示，今年適逢六十五週年場慶，此次由白馬帶隊，並集結一一五對綿羊，寓意「一馬當先、羊羊得意」，從台十四甲線九．五K南票口，一路往山下奔跑至七．五K國民賓館，二公里路程綿羊有時衝刺，有時慢行或亂跑，甚至有的還偷跑脫隊，場面趣味又熱鬧，最後抵達國民賓館前廣場 ，讓遊客與羊群歇息互動，春節期間農場櫻花也盛開，民眾可在櫻花樹下體驗騎馬賞櫻，感受高山牧場悠閒樂趣。

    奧萬大初四春櫻傳情 音樂表演

    林業保育署南投分署表示，轄下奧萬大園區今年春節正是賞櫻黃金期，緋寒櫻、八重櫻、霧社櫻將接續盛開，目前花況已有七成，粉嫩花海點綴山林、水池，景色美不勝收，二月廿日（大年初四）還有「春櫻傳情」活動，屆時將有薩克斯風、胡琴、口琴、直笛等音樂表演，適合全家同遊體驗。

    南投燈會今開幕 壓軸水舞+煙火

    另外，南投燈會二月十四日將在南投會展中心開跑，今年迎接馬年不僅有飛馬「雙主燈」，還有結合日本人氣IP「反應過激的貓」聯名燈區，開幕晚會有安心亞、戴愛玲、姑慕巴紹等人氣歌手輪番開唱，壓軸還有水舞結合煙火表演，燈會將展至三月八日。

    清境農場「奔羊節」開衝，與遊客在台14甲線奔跑互動。（清境農場提供）

    清境農場「奔羊節」開衝,與遊客在台14甲線奔跑互動。（清境農場提供）

