台中文山焚化爐飄魚腥味？ 居民難忍

台中市南屯區文山焚化爐附近連續兩天傳來魚腥等臭味，居民質疑是來自文山焚化爐的廚餘處理不當，民進黨市議員何文海昨天中午前往文山焚化爐了解狀況，要求環保局儘速查明臭味來源，另一位無黨籍的市議員吳佩芸也接獲民眾陳情，要求市府必須立即查清源頭並改善。

環局︰污水廠清污泥 覆蓋防臭

環保局表示，由於週四風向為東北風，焚化爐並非上風處，接獲通報後，昨天下午前往台中工業區污水處理廠稽查，初步釐清，該污水處理廠於今年一月底、二月初及本週皆有進行污泥曝曬區清除作業（翻動時異味相當濃厚），與異味陳情時間基本吻合；處理廠人員表示過年前無法完成清除，僅能先將污泥集中並覆蓋帆布，環保局已責請工業區污水處理廠務必做好相關污泥貯存設施，有效防止污泥異味逸散至空氣中，如有再發生異味污染情事，將依法裁處。

市議員何文海表示，十一日及十二日下午接獲住在文山焚化爐附近文山九街、文山十街及寶山里住戶的陳情，指半夜飄來如死魚般的魚腥味，他昨天中午至焚化爐了解問題，要求環保局調查並改善。

議員吳佩芸指出，前晚至昨天早上接獲多位南屯、嶺東居民陳情，空氣中再度出現類似「腐敗海鮮」的惡臭，已嚴重影響日常生活，南屯不是二等公民，無義務長期忍受疑似焚化廠作業衍生的廚餘臭味。

