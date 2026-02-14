台中大里國光花市湧人潮 中台灣燈會明登場

最萌導覽員上線，超人氣網紅貓貓拍片宣傳，帶路解鎖民政燈區。（中市府提供）

水湳中央公園賞燈找「姆明」 周邊交管、開免費接駁車

農曆春節將至，台中大里國光花市湧現買花人潮，包括蝴蝶蘭、銀柳、鳳梨花、富貴菊等應景花卉買氣暢旺，配合春節營業，國光花市自二月十二日起至二月廿二日連續營業十一天；此外，「二〇二六中台灣燈會」十五日起在水湳中央公園登場，市府已提前完成燈會期間交通疏運與管制規劃，假日並將規劃二條免費接駁專車。

花市開至22日 走春還可買農產

大里國光花市長施連昌表示，今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、鳳梨花、風信子、富貴菊、長壽花、水仙為大宗，國光花市業者準備充足的花卉供民眾選購，連續營業十一天，時間上午九點到下午六點，歡迎大家來選購，將家裡布置的喜氣洋洋。

蝴蝶蘭搶手 配合年節價格微漲

大里農會總幹事賴東陽也歡迎民眾利用春節假期到國光花市走走，除了賞花、買花以外還有農產、年貨、藝品、盆栽、雅石、春聯等，適合全家一起到花市走春。

蘭花業者江萬讚則表示，蝴蝶蘭花色多樣化、喜氣，深受民眾喜愛，今年氣候晚上冷、白天溫暖，非常適合蝴蝶蘭生長，蘭花長得非常好，配合年節價格微漲，售價五百元至一千五百元的蘭花最搶手，建議消費者趁早來挑選，可以挑到較漂亮的蘭花。

燈會規劃13處停車場 5600汽車格

此外，「中台灣燈會」十五日起在水湳中央公園登場，一直展至三月三日元宵節當天，今年主燈是小朋友相當喜歡的「姆明」，人氣網紅貓貓拍片帶路解鎖各燈區。交通局預期燈會將吸引大量人潮，已提前完成燈會期間交通疏運與管制規劃，將於西屯區敦化路二段、僑大八街等會場周邊道路實施交通管制。

為因應賞燈停車需求，交通局於燈會周邊共規劃十三處停車場，包含經貿六、經貿八、中央公園南北側、創研二六、創研二一等地點，合計提供超過五千六百格汽車停車位及六千二百格機車停車位；另於凱旋路周邊規劃臨時機車停車區，步行即可抵達會場。

中台灣燈會有在河畔的巨型「划船姆明」，享受悠閒時光。（記者蔡淑媛）

