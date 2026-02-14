為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中大里國光花市湧人潮 中台灣燈會明登場

    2026/02/14 05:30 記者陳建志、蘇金鳳／台中報導
    最萌導覽員上線，超人氣網紅貓貓拍片宣傳，帶路解鎖民政燈區。（中市府提供）

    最萌導覽員上線，超人氣網紅貓貓拍片宣傳，帶路解鎖民政燈區。（中市府提供）

    水湳中央公園賞燈找「姆明」 周邊交管、開免費接駁車

    農曆春節將至，台中大里國光花市湧現買花人潮，包括蝴蝶蘭、銀柳、鳳梨花、富貴菊等應景花卉買氣暢旺，配合春節營業，國光花市自二月十二日起至二月廿二日連續營業十一天；此外，「二〇二六中台灣燈會」十五日起在水湳中央公園登場，市府已提前完成燈會期間交通疏運與管制規劃，假日並將規劃二條免費接駁專車。

    花市開至22日 走春還可買農產

    大里國光花市長施連昌表示，今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、鳳梨花、風信子、富貴菊、長壽花、水仙為大宗，國光花市業者準備充足的花卉供民眾選購，連續營業十一天，時間上午九點到下午六點，歡迎大家來選購，將家裡布置的喜氣洋洋。

    蝴蝶蘭搶手 配合年節價格微漲

    大里農會總幹事賴東陽也歡迎民眾利用春節假期到國光花市走走，除了賞花、買花以外還有農產、年貨、藝品、盆栽、雅石、春聯等，適合全家一起到花市走春。

    蘭花業者江萬讚則表示，蝴蝶蘭花色多樣化、喜氣，深受民眾喜愛，今年氣候晚上冷、白天溫暖，非常適合蝴蝶蘭生長，蘭花長得非常好，配合年節價格微漲，售價五百元至一千五百元的蘭花最搶手，建議消費者趁早來挑選，可以挑到較漂亮的蘭花。

    燈會規劃13處停車場 5600汽車格

    此外，「中台灣燈會」十五日起在水湳中央公園登場，一直展至三月三日元宵節當天，今年主燈是小朋友相當喜歡的「姆明」，人氣網紅貓貓拍片帶路解鎖各燈區。交通局預期燈會將吸引大量人潮，已提前完成燈會期間交通疏運與管制規劃，將於西屯區敦化路二段、僑大八街等會場周邊道路實施交通管制。

    為因應賞燈停車需求，交通局於燈會周邊共規劃十三處停車場，包含經貿六、經貿八、中央公園南北側、創研二六、創研二一等地點，合計提供超過五千六百格汽車停車位及六千二百格機車停車位；另於凱旋路周邊規劃臨時機車停車區，步行即可抵達會場。

    中台灣燈會有在河畔的巨型「划船姆明」，享受悠閒時光。（記者蔡淑媛）

    中台灣燈會有在河畔的巨型「划船姆明」，享受悠閒時光。（記者蔡淑媛）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播