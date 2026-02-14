竹市棒球場工程飄臭味 住戶怒︰高虹安來聞

新竹市立棒球場被大規模開挖後，正進行球場改善工程，但外野看台區下方的住戶這幾天抱怨棒球場飄散出濃濃散不掉的化學難聞惡臭味，讓住戶多人作嘔及噁心，甚至出現頭暈不舒服的症狀，批市府整天弄棒球場，讓住戶不得安寧，這幾天過年正是大家要大掃除的時候，已聞了四天的化學味，怒吼「高虹安來聞聞看」，以前從沒有這麼重又濃的化學味，這是市府放任廠商惡搞嗎？

工務處︰使用材料成分符合規範

市府工務處表示，有關外野看台區下方住戶反映的惡臭是原統包商進行驗收及缺失改善工程，不是現場另處正施作的改善工程，其中球場外側外野住戶騎樓地坪所屬位置是驗收缺失改善工項之一，正由原統包商辦理改善。其施作面層材料是環氧樹脂，施工過程確實會產生明顯氣味，但使用材料均具合格證明，成分符合規範，非異常或違規使用。加上工程是在通風開放的騎樓空間施作，氣味是施工期間的短期現象，工程完成及通風散逸後就會改善。

請繼續往下閱讀...

居民︰市府放任廠商惡搞

另改善工程是為提升棒球場整體環境品質與公共安全，市府已督促廠商依規施工，如民眾於施工期間感到身體不適，建議可暫時保持室內空氣流通，或避免長時間停留在施工區域附近。

住在棒球場外野看台區下方的住戶一邊洗車一邊抱怨，這麼難聞的化學味很刺鼻又難聞，已持續好幾天了，市府人員都不來檢驗一下成分嗎？更怒吼要市長高虹安來聞聞看，這種化學氣味聞一分鐘就頭暈想吐，這幾天大家都在大掃除，每天一開門就聞到濃厚的化學藥劑臭味，批市府整天搞棒球場，機具進進出出，不僅聲音吵雜，加上工程車進進出出不斷揚塵，附近住戶根本不敢開門，也質問到底何時才會改善好？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法