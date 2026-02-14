新北少年培力園 助獨居楊奶奶「新生」

新北少年培力園的工班志工們與楊奶奶（中）歡聚一堂。（記者翁聿煌攝）

新北市楊奶奶原本充滿生活氣息的五樓頂樓加蓋租屋處，在先生過世與房產糾紛的陰影下，變成獨居的楊奶奶必須告別傷心地，新北市社會局委託更生少年關懷協會辦理新北市少年培力園的「少年工班」十三日出動，協助奶奶搬遷至新住所，用行動實踐弱勢幫弱勢的初衷，也在歲末為這哀傷的離開注入一股溫暖。

楊奶奶說，她和先生在此生活十多年，一〇一歲的楊爺爺去年十月過世，奶奶面臨房產困境，只能被迫搬離，前往親戚家居住，社工與少年們才剛陪奶奶吃完一場少了爺爺的圍爐，楊奶奶還沉浸在喪偶的哀痛中，搬家時奶奶在收拾舊物過程中，仍不自覺流下眼淚，奶奶帶上的最後一件物品，是爺爺生前使用的拐杖。

少年培力園主任莊宛蒨表示，對於年邁的奶奶來說，要將床墊、床架及書桌家具從五樓頂加搬下，是不可能的任務，少年工班成員發揮平日在工班鍛鍊的體力與專業，來回奔波多達四、五趟，順利完成。

已連續三年參與奶奶家圍爐的工班成員阿成說，今年少了爺爺，感覺心裡空空的，圍爐有點感傷，阿成將這份感傷轉化為動力，主動協助重物搬運，阿成希望用自己的專業，讓奶奶在新環境能住得安心。

