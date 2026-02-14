新北猴硐運煤橋串聯整煤廠 春節限定開放

台北市水利處在古亭河濱配置二十五萬盆草花。 （記者何玉華攝）

北市春節賞花 古亭河濱公園配置25萬盆草花 花博圓山園區炮仗花盛開

農曆春節將至，新北市觀光旅遊局日前完成訪猴硐煤礦博物園區運煤橋與瑞三鑛業整煤廠串聯作業，今起至廿二日春節期間限定開放，成為方便長者、孩童及推嬰兒車家庭的友善通道；台北市區也有多處捷運可抵達的賞花園區，包括古亭河濱公園廿五萬盆草花布置成的花海，還有花博圓山園區的炮仗花，正值全年最佳觀賞時節。

走春亮點 運煤橋今起至22日開放

新北觀旅局指出，運煤橋興建於昭和十七年（一九四二年），橫跨基隆河連結「猴洞坑」與整煤廠，最初為三層樓高的鐵橋，過去各礦坑開採的煤礦都由柴油機關車拖運至整煤場，橋上曾穿梭著滿載煤炭的礦車，見證猴硐煤礦產業的繁盛年代。瑞三鑛業整煤廠為台灣礦業發展的重要歷史場域，近年持續推動修復與活化工程。

觀旅局表示，「整煤廠銜接運煤坡道工程」將於農曆年後進入下一階段施工，友善通道將配合工程需要暫時封閉，春節連假是施工前限定開放時段，民眾可以把握機會前往參觀。

古亭河濱草花多樣 花期到3月中

北市區內則有多處捷運可達的賞花區，包括捷運公館站步行可抵達的古亭河濱花海，水利處配置廿五萬盆粉、紫色系草花妝點，包含金魚草、維多利亞鼠尾草、醉蝶花、薰衣草、麝香木等，花期預計到三月中，還有休憩帳篷讓人在花海間漫步拍美照外休憩。而圓山捷運站一號出口即可看見花博圓山園區的炮仗花，橘色系如鞭炮般成串垂掛，明亮的顏色相當喜氣。園區廣大，平坦好走，適合輪椅族、推車族及年長者前來同遊。

貓纜指南宮站 櫻花陸續綻放

大地處在貓空營造的樟樹步道魯冰花海外，也在指南風景區後山山徑栽植櫻花林，近期貓纜「指南宮站」附近的櫻花陸續綻放，一出站即可看見粉色櫻花盛開；大地處預估，山頂上的櫻花將在二月底至三月上旬接續綻放，民眾走訪指南風景區，前山有竹柏參道，後山有櫻花林，還可到指南宮參拜祈福。

新北猴硐煤礦園區春節期間開放運煤橋，提供長者與幼兒輕鬆進入整煤廠核心區域。 （新北市觀光旅遊局）

