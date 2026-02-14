高市內惟跳蚤市場藏寶多 200元買到勞力士

骨董店家細心的幫顧客介紹商品。（記者李惠洲攝）

記者李惠洲／專題報導

世界各城市幾乎都有跳蚤市場，也許環境髒亂、物品破舊，事實上，跳蚤市場不僅是個撿便宜的市集，更是找尋故事與挖掘「寶藏」的天堂。

在高雄最具規模的三大跳蚤市場分別是鼓山內惟、前鎮凱旋以及大寮八八。其中「內惟跳蚤市場」有堪稱「時光隧道」超過百個攤位，無論是中國骨董、日本東洋古物，甚至半個地球外的歐美骨董雜貨，應有盡有。

請繼續往下閱讀...

內惟跳蚤市場攤商小菁姐透露道，每天清晨四、五點，來自全台各地的攤商聚集於此，互相交易、挑選商品，這裡就是以物換物、貨暢其流的集散地，買賣沒有公定價，「只要雙方覺得OK，隨時可以成交」。

破舊的畫 竟是張大千真跡

負責場域管理的許小姐提到，這裡曾經出現過張大千的真跡，當時非常破舊，顧客好奇買回去，經過鑑定後才確認是真跡；也有人以兩百元隨便買下一只腕錶，經鑑定竟是真品勞力士腕錶。

內惟跳蚤市場常看到老顧客帶著放大鏡，屏氣凝神端詳商品；外國客人也喜歡來尋寶，美國人偏好軍用品、徽章和錢幣，菲律賓人愛二手衣物。

來自歐美的「歷史生存者骨董店History Survivors」已經營超過十年，以早期美國工業風骨董為特色，老闆是外國人，也喜愛自行修復老件，透過手工重組，將舊物賦予新生命。

市場中還隱藏著國寶級的電影看板畫家曾清田，他從國中畢業後便從事電影看板繪製，至今已六十五年，不少作品都掛在市場內，許多民眾會專程來與他合影。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法