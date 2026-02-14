為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市內惟跳蚤市場藏寶多 200元買到勞力士

    2026/02/14 05:30
    骨董店家細心的幫顧客介紹商品。（記者李惠洲攝）

    骨董店家細心的幫顧客介紹商品。（記者李惠洲攝）

    記者李惠洲／專題報導

    世界各城市幾乎都有跳蚤市場，也許環境髒亂、物品破舊，事實上，跳蚤市場不僅是個撿便宜的市集，更是找尋故事與挖掘「寶藏」的天堂。

    在高雄最具規模的三大跳蚤市場分別是鼓山內惟、前鎮凱旋以及大寮八八。其中「內惟跳蚤市場」有堪稱「時光隧道」超過百個攤位，無論是中國骨董、日本東洋古物，甚至半個地球外的歐美骨董雜貨，應有盡有。

    內惟跳蚤市場攤商小菁姐透露道，每天清晨四、五點，來自全台各地的攤商聚集於此，互相交易、挑選商品，這裡就是以物換物、貨暢其流的集散地，買賣沒有公定價，「只要雙方覺得OK，隨時可以成交」。

    破舊的畫 竟是張大千真跡

    負責場域管理的許小姐提到，這裡曾經出現過張大千的真跡，當時非常破舊，顧客好奇買回去，經過鑑定後才確認是真跡；也有人以兩百元隨便買下一只腕錶，經鑑定竟是真品勞力士腕錶。

    內惟跳蚤市場常看到老顧客帶著放大鏡，屏氣凝神端詳商品；外國客人也喜歡來尋寶，美國人偏好軍用品、徽章和錢幣，菲律賓人愛二手衣物。

    來自歐美的「歷史生存者骨董店History Survivors」已經營超過十年，以早期美國工業風骨董為特色，老闆是外國人，也喜愛自行修復老件，透過手工重組，將舊物賦予新生命。

    市場中還隱藏著國寶級的電影看板畫家曾清田，他從國中畢業後便從事電影看板繪製，至今已六十五年，不少作品都掛在市場內，許多民眾會專程來與他合影。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播