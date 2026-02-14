高鐵延屏東工程 不影響高雄南北幹線

民族路是高雄市南北交通重要幹線，將不受高鐵延伸屏東開挖影響。 （記者侯承旭攝）

高鐵延伸屏東計畫決定採「高雄方案」，從目前的高鐵左營站往南延伸至台鐵高雄車站，再往東延伸至屏東六塊厝設站，預計在高雄市區開挖逾五公里，目前正進行環評作業，交通部鐵道局承諾，高雄市區南北兩大幹線不會受工程影響。

將明挖5.78公里 正進行環評作業

「高雄方案」與目前的台鐵路線大致平行，全長二十六．二公里，初估造價需兩千五百億元，高雄市區主要以潛盾法施工，但仍需明挖五．七八公里，包含在市中心的台鐵高雄車站周邊約二．二三公里須採明挖覆蓋工法，引發衝擊市區交通的疑慮，尤其台鐵高雄車站的東西側，各有貫穿高雄南北的交通動脈省道台一線（民族路）及省道台十七線（中華路），車流量大，若因明挖工法需改道，勢必遭致反彈。

鐵道局於日前的環評會議時，針對環評委員關切路線規劃途經台鐵高雄車站，事涉施工、交通、拆遷與既有交通路網之聯結或變更之影響，均應審慎評估。高鐵延伸屏東計畫尚須經過二階環評審查。

鐵道局答覆表示，台鐵高雄車站開挖範圍位於高雄鐵路地下化臨時軌路廊，現況為高雄市綠園道，施工不影響台鐵營運，並採分階段施工，開挖完即覆蓋覆工板方式供人車通行，以降低對市區交通衝擊；已檢討潛盾工法，未來施工期間不影響中華路（台十七線）與民族路（台一線）。此外，民族路的地下層目前正在興建捷運黃線，鐵道局也完成與捷運黃線工程界面的協調。

