高雄奇幻生物祭 打造山城新亮點

六龜守護獸「咕朵朵」現身六龜聚寶來轉角處，將陪伴遊客共度春節時光。 （六龜區公所提供）

透過大型氣偶故事設定 結合地方文化與場域特色 將帶動春節人潮

高雄市「山城奇幻生物祭」春節期間以原創奇幻生物角色為主軸，透過大型氣偶故事設定，結合地方文化與場域特色，串聯內門與甲仙，打造兼具藝術創意與文化底蘊的山城新亮點。

請繼續往下閱讀...

內門總鋪獅氣偶 現身紫竹寺

內門山城的大型氣偶IP「總鋪獅」即日起至二月廿二日現身南海紫竹寺，「總鋪獅」融合宋江陣的英勇精神與總鋪師的熱情款待形象設計，展現內門特有的豪氣與人情味，夜晚氣偶燈光裝置，讓宗教信仰與奇幻藝術交織，周邊景點包括親子互動為主題的「野森動物學校」、以及主祀吳公真仙的內門「紫雲宮」，體驗內門多元魅力。

甲仙偶呀吉 矗立甲仙大橋旁

甲仙以奇幻生物角色「偶呀吉」為主軸，即日起至二月廿二日推出甲仙街區藝術探索活動，「偶呀吉」擁有三隻慧眼，以貓姿守護彩繪街巷與芋頭田園，十公尺高矗立甲仙大橋旁，並以彩繪、馬賽克、半立體雕塑、剪紙與羊毛氈等形式分布於街區廿處空間。

六龜聚寶來 守護獸咕朵朵吸睛

六龜山城也推出守護獸「咕朵朵」，即日起已現身在六龜聚寶來轉角處，以背負山林溫泉雲霧前行的烏龜造型呈現，融合六龜自然景觀與溫泉文化意象，象徵山城慢活、療癒與守護的精神，可愛溫暖的形象將成為拍照打卡新亮點。

高市民政局表示，透過奇幻生物角色串聯宗教文化、街區藝術與在地生活場景，「山城奇幻生物祭」不僅帶動春節人潮，更讓高雄山城展現兼具文化厚度與創意魅力的觀光風貌，在奇幻故事與真實風景之間，感受專屬於山城的春日節慶氛圍。

位甲仙大橋旁奇幻獸「偶呀吉」，以貓姿守護彩繪街巷與芋頭田園。（高市民政局提供）

內門「總鋪獅」本獸，融合總鋪師的熱情款待形象設計。 （高市民政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法