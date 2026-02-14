為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    暖涼濕霧 春節天氣4階段變化

    2026/02/14 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    春節9天連假起跑，今明兩天各地溫暖如春，適合出遊或是大掃除。圖為台北市士林區平菁街櫻花綻放。（資料照）

    春節9天連假起跑，今明兩天各地溫暖如春，適合出遊或是大掃除。圖為台北市士林區平菁街櫻花綻放。（資料照）

    春節九天連假起跑，天氣將呈現「四階段變化」！中央氣象署預報，今明二天各地溫暖如春，適合大掃除，到了除夕到初二北、東部轉濕涼，初三起冷空氣減弱，全台再次迎來暖洋洋的天氣，初六開始水氣增多，北東轉為降雨。此外，回暖期間可能有濃霧攪局，影響返鄉和收假交通。

    中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天各地溫暖如春、晴到多雲，西半部日夜溫差大，達十度以上，各地白天氣溫大致達廿三至廿八度、早晚則約十五至廿度，僅恆春半島有局部短暫陣雨，東部、東南部地區有零星短暫雨。

    林秉煜指出，除夕至初二東北季風南下、鋒面通過。除夕到初一北、東部轉為局部短暫雨、溫度略降二至六度，天氣轉涼，中南部、離島影響較小，溫度下降二至四度，早晚偏涼，日夜溫差大；到了初二降雨趨緩，只剩基隆北海岸、大台北、東半部可能偶爾有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    林秉煜表示，初三開始東北季風減弱，北台灣氣溫持續回升，各地早晚約十七至廿度左右，白天則為廿二至廿六度；直到初六、連假後期，華南水氣有增多的趨勢，北東可能偶爾飄雨或雲量較多的情形，氣溫不會再持續的回升，可能與初五持平。

    春節期間民眾要多注意「霧」對交通的影響，明天之前、初四至初六回暖期間，中部以北地區、金馬易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊，行經高架路段時，注意行車安全。

    春節天氣預報

    春節天氣預報

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播