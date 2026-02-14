暖涼濕霧 春節天氣4階段變化

春節9天連假起跑，今明兩天各地溫暖如春，適合出遊或是大掃除。圖為台北市士林區平菁街櫻花綻放。（資料照）

春節九天連假起跑，天氣將呈現「四階段變化」！中央氣象署預報，今明二天各地溫暖如春，適合大掃除，到了除夕到初二北、東部轉濕涼，初三起冷空氣減弱，全台再次迎來暖洋洋的天氣，初六開始水氣增多，北東轉為降雨。此外，回暖期間可能有濃霧攪局，影響返鄉和收假交通。

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天各地溫暖如春、晴到多雲，西半部日夜溫差大，達十度以上，各地白天氣溫大致達廿三至廿八度、早晚則約十五至廿度，僅恆春半島有局部短暫陣雨，東部、東南部地區有零星短暫雨。

林秉煜指出，除夕至初二東北季風南下、鋒面通過。除夕到初一北、東部轉為局部短暫雨、溫度略降二至六度，天氣轉涼，中南部、離島影響較小，溫度下降二至四度，早晚偏涼，日夜溫差大；到了初二降雨趨緩，只剩基隆北海岸、大台北、東半部可能偶爾有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林秉煜表示，初三開始東北季風減弱，北台灣氣溫持續回升，各地早晚約十七至廿度左右，白天則為廿二至廿六度；直到初六、連假後期，華南水氣有增多的趨勢，北東可能偶爾飄雨或雲量較多的情形，氣溫不會再持續的回升，可能與初五持平。

春節期間民眾要多注意「霧」對交通的影響，明天之前、初四至初六回暖期間，中部以北地區、金馬易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊，行經高架路段時，注意行車安全。

春節天氣預報

