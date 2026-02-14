春節瘋出國 桃機估今運量創歷史新高

桃機新增設「預估通關時間」電子看板，讓旅客可預期安檢等候時間。（記者劉信德攝）

國人春節假期瘋出國！桃園國際機場昨天清晨湧現大批人潮，桃園機場公司統計，繼前天創下疫後單日運量新高十六．一萬人次，預計今天將達十六．七萬人次，刷新史上最高紀錄。

通關時間預估 旅客不焦慮

為協助旅客掌握通關時間，桃機在出境驗票口旁設置「預估通關時間電子看板」，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現等待安檢人流情形，預告安檢完成所需要的時間，讓旅客能即時判斷現場狀況、妥善安排時間。

請繼續往下閱讀...

有旅客表示，雖然排隊很長，有了這個看板資訊比較不會焦慮。桃機公司表示，「預估通關時間電子看板」在春節期間試營運，將蒐集旅客的反應及需求再做檢討。

也可透過桃機官網查詢

這套安檢人流統計服務，除在一、二航廈安檢入口前以電子看板即時顯示外，也可透過桃機官網線上即時查詢。

交通部長陳世凱表示，桃機預計今天迎來單日旅運量歷史新高點，前天的十六．一萬人次旅運量是疫情後新高點，預估今天的十六．七萬人次則是歷史新高。桃機公司總經理范孝倫補充，過去桃機單日運量最高點是二〇一九年，也同樣在春節期間，單日十六．六萬人次。

陳世凱也提到，國內旅遊訂房也要加快腳步，台中、嘉義、雲林過年九天期間平均訂房率達到六成以上，特別是初一到初三有七成到九成。過去國人習慣出遊當天才訂房，現在要提早訂房。

桃園機場春節旅運量創下疫情後新高，尖峰期間報到、安檢湧現排隊人龍。 （記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法