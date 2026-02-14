為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節瘋出國 桃機估今運量創歷史新高

    2026/02/14 05:30 記者吳亮儀、劉信德／綜合報導
    桃機新增設「預估通關時間」電子看板，讓旅客可預期安檢等候時間。（記者劉信德攝）

    桃機新增設「預估通關時間」電子看板，讓旅客可預期安檢等候時間。（記者劉信德攝）

    國人春節假期瘋出國！桃園國際機場昨天清晨湧現大批人潮，桃園機場公司統計，繼前天創下疫後單日運量新高十六．一萬人次，預計今天將達十六．七萬人次，刷新史上最高紀錄。

    通關時間預估 旅客不焦慮

    為協助旅客掌握通關時間，桃機在出境驗票口旁設置「預估通關時間電子看板」，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現等待安檢人流情形，預告安檢完成所需要的時間，讓旅客能即時判斷現場狀況、妥善安排時間。

    有旅客表示，雖然排隊很長，有了這個看板資訊比較不會焦慮。桃機公司表示，「預估通關時間電子看板」在春節期間試營運，將蒐集旅客的反應及需求再做檢討。

    也可透過桃機官網查詢

    這套安檢人流統計服務，除在一、二航廈安檢入口前以電子看板即時顯示外，也可透過桃機官網線上即時查詢。

    交通部長陳世凱表示，桃機預計今天迎來單日旅運量歷史新高點，前天的十六．一萬人次旅運量是疫情後新高點，預估今天的十六．七萬人次則是歷史新高。桃機公司總經理范孝倫補充，過去桃機單日運量最高點是二〇一九年，也同樣在春節期間，單日十六．六萬人次。

    陳世凱也提到，國內旅遊訂房也要加快腳步，台中、嘉義、雲林過年九天期間平均訂房率達到六成以上，特別是初一到初三有七成到九成。過去國人習慣出遊當天才訂房，現在要提早訂房。

    桃園機場春節旅運量創下疫情後新高，尖峰期間報到、安檢湧現排隊人龍。 （記者劉信德攝）

    桃園機場春節旅運量創下疫情後新高，尖峰期間報到、安檢湧現排隊人龍。 （記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播