美保健食品降稅 專家：不等於降價

台美對等貿易協定完成簽署，其中保健食品關稅由卅％降至十％，消費者期待可以買到更便宜的美國保健食品，不過專家直言，降稅不等於降價，若缺乏監督機制，民眾未必能實際享受到價格紅利。

台灣保健營養食品工業同業公會理事長鄭育修指出，關稅在零售價格中的占比不到一成，即使調降，是否能反映在售價上「還需要觀察」，多數國外商品牌採全球統一訂價策略，未必會因台灣關稅調降立即降價，「不一定會馬上反映在消費端」。

中華民國藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜認為，應要求進口商公開成本結構，「賺個十幾％我認為合理，但如果要獲取暴利，對消費者是不公平的。」中華民國保健營養食品工業同業公會創會理事長陳威仁也說，若沒有相關的機制把關，「降關稅沒有意義」，價格未必會反映。

而此次關稅下調，影響最大的是製造端。陳威仁指出，做品牌的影響相對較小，但「做製造代工的會影響」，過去台灣承接美國訂單，如今關稅調降，美國廠商可能轉為直接出口，甚至將產線移回本土，「對我們會有衝擊」。黃金舜也直言：「加工的機會已經沒有了，若業者仍依賴代工模式，機會會很渺茫」。

鄭育修指出，台灣目前約有二一〇家保健食品製造廠，其中八至九成涉及代工業務，隨著關稅降低，國際品牌若調整供應鏈、縮減在台代工量，對國內製造業者將帶來壓力。

黃金舜建議業者應發展自有品牌、強化國際行銷，佈局亞洲與新興市場；陳威仁則強調，台灣在發酵、濃縮與製劑技術具優勢，特別是益生菌領域具競爭力，目前外銷以東南亞為主，他也提到，台灣出口美國關稅依品項不同大致十五％，若未來能同步調降，將有助提升外銷機會；鄭育修也呼籲，政府應協助業者轉型升級並拓展海外市場，以因應市場結構變化。

