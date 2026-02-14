官我什麼事》國道事故 將調查是否開輔助駕駛功能

高公局局長陳文瑞透露春節國道車流狀況，呼籲大眾避免高峰時段上路。 （記者陳品妤攝）

高公局長籲駕駛勿濫用 專心路況

汽車裝有「輔助駕駛系統」（ADAS）的數量越來越多，國道上也有越來越多車禍疑似跟駕駛人濫用輔助駕駛有關。交通部高速公路局局長陳文瑞證實，國道事故處理將新增調查「是否有開輔助駕駛功能」，也會要求汽車廠商不能對消費者誇大功能。

輔助駕駛非完全自動駕駛

陳文瑞接受本報「官我什麼事」專訪表示，近三年來新車裝有ADAS功能，已從七十三％提升到八十四％，但此功能叫做「輔助駕駛」、不是「完全自動駕駛」，汽車商在銷售新車時一定要把這觀念讓車主知道。

陳文瑞指出，輔助駕駛功能在汽車自動駕駛安全等級上，大概都是屬於Level 二到Level 三，全世界都沒有到Level 五等級的「完全自動駕駛」安全功能，只有Level 二跟Level 三的話，駕駛還是要專注。

陳文瑞提到，近期高公局注意到在國道車禍事件，部分事故車輛都具備ADAS功能，「我們也請國道公路警察局注意，以前他們不會特別問事故駕駛的車子具不具備ADAS功能、有沒有開啟ADAS」，現在會開始紀錄、作為事故事件了解和分析。

陳文瑞表示，用路者要知道，有一些情境是輔助駕駛系統沒辦法做辨識的，交通部特別請車安中心跟有銷售ADAS系統新車的車廠，一定要告知民眾，ADAS有其極限，「它可輔助駕駛、可是駕駛還是要注意前方路況」。

遇6種道路情境易失效

高公局統計，輔助駕駛系統車輛可能無法正確辨識或失效的六種道路情境，第一是與前車速差過大或前車為靜止狀態如故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛等。

第二是前車未行駛於車道正中間；第三是旁車突然切入車道前方或前車突然轉向；第四是行駛路型特殊如上下坡度或彎道曲度變化較大路段、行經匝環道等；第五是濃霧、雨天或強光等特殊天候環境；第六是特殊型式車輛如緩撞車等。

今天起就是春節連續假期，陳文瑞也提醒，初二、初三、初四這三天，國道南向、北向的車流都很多，初三更是最尖峰的時段，行駛國道將有匝道管制、高乘載限制等。

