乳癌照護升級 確診即列追蹤

健保署宣布推出「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，預計挹注約四千萬元。（資料照）

健保署挹注4千萬 團隊整合、品質獎勵優化治療

乳癌長年位居台灣女性癌症發生率首位，近十年成長速度更為明顯。健保署宣布推出「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，預計挹注約四千萬元，目標將全國八成新確診的乳癌病人納入完整照護體系，透過團隊整合與品質獎勵機制，全面優化治療與追蹤流程。

及早治療 5年存活率逾9成

據二〇二三年癌症登記報告，台灣約有一．七萬人確診乳癌。若能早期發現、及早治療，五年存活率可達九成以上，但晚期乳癌五年相對存活率僅約四成，凸顯完善照護與及早介入的重要性。

健保署長陳亮妤表示，健保署自二〇二四年十一月成立乳癌專家小組，研議後制定本方案。首先推動「全期別收案」，涵蓋所有期別新診斷及首次復發個案，也包含男性乳癌，讓病人在確診第一時間即納入照護體系。

其次建構「多專科診療團隊」，由乳房外科、放射診斷科醫師與個案管理師組成團隊，提供單一窗口諮詢與護理指導。健保將依情況與分期給予整合照護獎勵，並提供每年追蹤照護獎勵，最長至五年且無病狀態，確保照護不中斷。

此外，將建立國家級乳癌大數據資料庫，彙整臨床資料，分析本土治療差異與缺口，作為未來優化指引與政策調整依據。待資料成熟後，進一步導入價值導向給付，依團隊完整度與品質指標達成情形分級獎勵，鼓勵醫院持續提升品質。

健保由論量計酬邁向價值導向

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，此舉為全球首創將WHO全球乳癌倡議（GBCI）核心指標納入國家健保支付體系，象徵台灣健保由論量計酬邁向價值導向新階段。

陳芳銘強調，乳癌為台灣女性發生率第一、死亡率第二癌症，但死亡率下降趨勢不若歐美明顯。目前篩檢率僅約四至五成，早期篩檢約可降低廿五％死亡率，其餘七十五％仍仰賴完整治療。唯有篩檢與治療雙軌並行，才能真正降低死亡率，落實醫療平權。

