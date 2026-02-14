為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    乳癌照護升級 確診即列追蹤

    2026/02/14 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    健保署宣布推出「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，預計挹注約四千萬元。（資料照）

    健保署宣布推出「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，預計挹注約四千萬元。（資料照）

    健保署挹注4千萬 團隊整合、品質獎勵優化治療

    乳癌長年位居台灣女性癌症發生率首位，近十年成長速度更為明顯。健保署宣布推出「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，預計挹注約四千萬元，目標將全國八成新確診的乳癌病人納入完整照護體系，透過團隊整合與品質獎勵機制，全面優化治療與追蹤流程。

    及早治療 5年存活率逾9成

    據二〇二三年癌症登記報告，台灣約有一．七萬人確診乳癌。若能早期發現、及早治療，五年存活率可達九成以上，但晚期乳癌五年相對存活率僅約四成，凸顯完善照護與及早介入的重要性。

    健保署長陳亮妤表示，健保署自二〇二四年十一月成立乳癌專家小組，研議後制定本方案。首先推動「全期別收案」，涵蓋所有期別新診斷及首次復發個案，也包含男性乳癌，讓病人在確診第一時間即納入照護體系。

    其次建構「多專科診療團隊」，由乳房外科、放射診斷科醫師與個案管理師組成團隊，提供單一窗口諮詢與護理指導。健保將依情況與分期給予整合照護獎勵，並提供每年追蹤照護獎勵，最長至五年且無病狀態，確保照護不中斷。

    此外，將建立國家級乳癌大數據資料庫，彙整臨床資料，分析本土治療差異與缺口，作為未來優化指引與政策調整依據。待資料成熟後，進一步導入價值導向給付，依團隊完整度與品質指標達成情形分級獎勵，鼓勵醫院持續提升品質。

    健保由論量計酬邁向價值導向

    台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，此舉為全球首創將WHO全球乳癌倡議（GBCI）核心指標納入國家健保支付體系，象徵台灣健保由論量計酬邁向價值導向新階段。

    陳芳銘強調，乳癌為台灣女性發生率第一、死亡率第二癌症，但死亡率下降趨勢不若歐美明顯。目前篩檢率僅約四至五成，早期篩檢約可降低廿五％死亡率，其餘七十五％仍仰賴完整治療。唯有篩檢與治療雙軌並行，才能真正降低死亡率，落實醫療平權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播