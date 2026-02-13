為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《中捷綠線延伸彰化到金馬站》彰化鹿港輕軌改路線 G22轉乘中捷

    2026/02/13 05:30 記者劉曉欣／彰化報導

    台中捷運綠線延伸彰化綜合規劃已原則通過，預計今年三月提報中央審議，全力爭取行政院核定，連帶彰化鹿港輕軌路線也跟著變了！目前敲定G22的彰化市中山路與台化街交叉口可轉乘彰化鹿港輕軌線，鹿港段輕軌預定路線也跟著調整，預計與鐵路高架化的中央站共構，再從彰化市彰水路、秀水鄉秀安路轉彰鹿路，最後銜接鹿港轉運站。

    彰化縣政府交通處表示，彰化鹿港輕軌線計畫案目前在可行性研究階段，去年把修正後的路廊已報交通部審查，修正後的路廊，也就是以G22（彰化市中山路與台化街交叉口）為轉乘起點，全線採取高架化，往彰化市方向主要是通往彰南路，配合彰化市東區擴大都市計畫案；往鹿港方向則與鐵路高架化的中央站共構，終點是鹿港轉運站。

    原本的鹿港輕軌路線，則是有兩個方案，方案一從鹿港鎮打鐵厝農場北拐到麻剪溝，再沿著鹿和路到鹿港鎮區中正路；方案二從打鐵厝農場南拐到縣道彰鹿路，再進入中正路。而縣府最新的修正路線，與原先版本有很大不同，交通處強調，修正路線必須經交通部審查通過，才會進入可行性研究。

    中捷綠線延伸彰化案，在彰化市部分共有四站，依序為金馬東路與彰興路交叉口、金馬東路與中山路口、中山路與台化街交叉口，終點在台化廠區內，與彰化市鐵路高架化的金馬車站採取平行轉乘。

