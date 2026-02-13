為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日月潭走春避塞 南進南出順遊信義

    2026/02/13 05:30 記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導
    南投杉林溪園區鬱金香花季到二月底，春節花況達到高峰。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪園區鬱金香花季到二月底，春節花況達到高峰。（杉林溪園區提供）

    日月潭風景區春節適逢櫻花季，聯外道路台廿一線、國道六號將出現大量車潮，日月潭風景區管理處建議走「南進南出」替代路線，經國道三號、台十六線，沿水里從潭區南口向山進入日月潭，以避開北口的塞車路段，倘若環潭壅塞，則可到周邊水里、信義、埔里等精選景點遊玩。

    另外，週六春節假期開跑，清境農場國民賓館訂房初二到初四接近客滿，其他六天預訂率也有八成，期間農場適逢櫻花開，也有吉祥物供民眾打卡合照，盼吸引更多遊客上山賞花看羊。

    杉林溪鬱金香12萬株

    杉林溪園區目前正值鬱金香花季，春節十二萬株鬱金香展現繽紛花海，今年品系多達廿二種，各色花朵讓人目不暇給，尤其現在還是觀賞用高麗菜「葉牡丹」生長期，「同框」鬱金香也為花海增添萬紫千紅顏色，觀賞期皆可到二月底。

    日管處表示，中、南部遊客春節到潭區可走「南進南出」替代路線，從國道三號接往集集、水里，就能沿著潭區南口進入日月潭向山，屆時若環潭停車場客滿，則可到信義鄉地利欣賞布農「木巨人」體驗布農文化，或水里鄉車埕感受日式木建築與鐵道，以及改往埔里虎頭山俯瞰山城。

