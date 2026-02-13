蕭美琴鼓勵家扶兒少 勇敢出國追夢

蕭美琴（中）與家扶兒少剪紙迎春，率先剪好馬年春聯的她，童心大發拿來當面具。（記者蔡淑媛攝）

與學子一起剪紙馬圖春字 童心大發拿來當面具 逗樂全場

農曆年前，副總統蕭美琴昨天到台中家扶基金會見證家扶兒少透過賴清德總統推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，成就夢想，欣賞孩子才藝表演，並一起剪紙迎春，鼓勵弱勢兒少勇敢追夢、累積自信與希望，圓夢計畫兩年已有一四〇〇名青年申請到，看到台灣下一個世代青年，面對世界的氣魄，將在國際舞台上發光發熱。

百億海外圓夢計畫 資助1400青年

蕭美琴昨代表賴總統與家扶兒少提前過年，與家扶兒一起剪紙迎春，率先剪好馬圖春字，童心大發拿來當面具，逗得台下孩子笑呵呵，她也聆聽四名圓夢青年跨海見習法律、舞蹈、廚藝及公共參與，她致詞分享賴總統小時候的夢想除了想當醫生，也想出國認識世界，家中資源有限，一直到念研究所才出國，因此希望能夠讓更年輕的孩子能更早就去接觸世界。

蕭美琴說，青年出國與國外青年交流的時候，從不同視角看事情，彼此激勵，她看到青年分享海外圓夢經驗的自信心，未來能代表台灣有面對世界的氣魄，期待台灣青年站在國際舞台上發光發熱。

期待台灣青年站上國際舞台

蕭美琴也說，文化幣政策已開放十三到二十二歲的少年、青年友能使用一二〇〇點的文化幣，接觸文化活動，運動部也在籌備五〇〇運動幣推動。

昨日有來自宜蘭家扶、目前就讀政治大學法律系的陳廷，申請進入澳洲國際大學教育團隊見習；南高雄的吳宥臻熱愛舞蹈，透過計畫赴韓國接受訓練及徵選，周庭妤到日本見習公共政策的運作，以及新北市的陳依岑到日本挑戰全日文，學習廚藝。

家扶兒少也表演舞獅、非洲鼓、吉他，都讓蕭美琴深受感動，也一一致贈年禮鼓勵。

