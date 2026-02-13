為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《公廁兩度流標》高美濕地遊客 暫用宮廟、流動廁所

    2026/02/13 05:30 記者張軒哲／台中報導
    高美濕地公廁興建工程在美堤路旁的花圃區，已流標兩次。（記者張軒哲攝）

    高美濕地公廁興建工程在美堤路旁的花圃區，已流標兩次。（記者張軒哲攝）

    有地有經費招標不順 經發局︰2家投標 過年後審查

    農曆春節將至，高美濕地是走春熱門景點，台中市政府去年先向國有財產署撥用美堤路旁閒置用地，今年市府總預算編列一五〇〇萬元的興建工程費，卻在今年初連續兩次流標，讓遊客大嘆如廁不便；台中市府經發局指出，市府編列預算推動新建高美濕地美堤街公廁，目前計有兩家廠商投標，訂於年後上班第一天辦理審查會擇訂。

    美堤路旁興建 工程費編列1500萬

    台中縣市合併升格已經第十六年，每年都在農業局海岸資源暨漁業發展所編列四七一萬元向民間租借廁所的經費，兩家宮廟廁所、一處漁民活動中心廁所、一處停車場流動廁所，市議員楊典忠說，今年過年台中市府除了準備再讓民眾在迷宮中尋找廁所外，還有高美濕地海堤旁的美堤街八〇〇公尺長的補釘路，只能說「美景依舊在，只是公共設施差」，市府儘快公共工程採購作業外，也應該檢討高美濕地公共設施荒廢情況。

    每年花費471萬 向周邊民間借廁

    楊典忠說，市府動支台電年度促協金，由經發局編列辦理高美濕地廁所興建計畫一五〇〇萬元，一月五日與廿八日連續兩次公告高美濕地廁所興建工程標案，結果都是無法決標，目前進行第三次公開招標，將於春節過後進行資格審查與價格開標，如果順利決標才有可能在過年後開工，否則在高美濕地尋找廁所的荒唐遊戲將遙遙無期。

    經發局說，為提供遊客如廁需要，市府農業局自縣市合併後，向高美濕地周邊民間及廟宇商借廁所，每年補助經費辦理商借周邊四處廁所清潔維護，加強假日清潔工作，讓遊客免費使用。

    后里交流道引道縮短 駕駛不適應

    另外，國道一號后里交流道北向路段每逢上班時間，車流壅塞，高公局規畫實施開放路肩措施，日前將引道縮短，讓許多用路人抱怨不適應，甚至來不及準備下匝道，十日還發生一起車禍，高公局中分局指出，考量用路人習慣及道路條件尚有餘裕空間，正評估優化方案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播