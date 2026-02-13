竹市「跳跳馬」 躍上古蹟東門城挨批

新竹市以Rody跳跳馬做燈會意象，但跳上古蹟橋墩，文化人士認為不敬。（記者洪美秀攝）

新竹市府今年因應馬年，選擇Rody跳跳馬做燈會意象，並在東門城及護城河擺了近百隻塑膠跳跳馬裝置藝術，有文化人士批跳跳馬跳上國定古蹟東門城內的橋墩，是對古蹟不敬，且Rody的國際IP與彰化縣和屏東縣雷同，挨批無創意。而上百隻跳跳馬亂擺，恐難敵新竹強勁九降風，且有讓參觀者直接抱走疑慮，尤其，東門城階梯玩偶用交通錐及紅線拉起警戒線，更被諷醜爆了。

以交通錐、拉紅線警戒 被諷醜爆

文化人士表示，不少民眾近期已看到東門城的Rody跳跳馬意象布置完成，卻發現這群塑膠製的跳跳馬玩偶跳到東門城國定古蹟的老舊橋墩上，且使用熱熔膠膠水黏貼，除難以固定，也有易被新竹強勁九降風吹倒風險。

國際IP與彰化、屏東雷同 被指無創意

而東門城階梯的一大群大大小小的塑膠跳跳馬，用三角錐及紅線拉起封鎖線，毫無城市美感，也不符合東門城古蹟意象，且塑膠跳跳馬擺在古蹟橋墩上是否經文資會同意，都顯示市府的創意與用心不足。

市府城銷處表示，選擇跳跳馬Rody為馬年主角，新竹市與屏東縣、彰化縣展現「同款不同師傅」的詮釋。

城銷處說，彰化以跳跳馬戲團為主題，屏東則將跳跳馬帶進遼闊稻田間，結合自然地景與農村意象，新竹市則以Rody全系列、全區一致為策展核心，搭配獨有的「跳躍Rody」主燈，將用三百六十度旋轉動態展演，融合光影科技與城市意象，打造沉浸式燈會。

城銷處：打造Rody主燈 與彰屏不同

此外，燈會相關裝飾都有向文化部申請，並設置保全與監視系統，確保展區安全與作品維護，授權費約一百萬元。目前展區還在陸續施工，將規劃一座主燈及八組特色燈組，展期二月十四日至三月八日。

