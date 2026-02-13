桃市4假日輕急症中心 春節也開設

春節連假期間，診所休診，醫院急診擁擠，桃園市政府衛生局表示，桃市設置四個週日及國定假日輕急症中心（UCC），分別為龜山區大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、中壢區中美醫院，每天上午八點起提供醫療服務至午夜十二點，民眾若有感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉痠痛等情況，不用先衝急診，就近到UCC就能看診。

衛生局表示，今年春節九天連假從二月十四至廿二日，UCC十六、廿一日停診外，其餘七天都正常開設，二月廿八日也照常服務。

衛生局說，UCC就是把輕症留在社區處理，把急重症用最快速度送到該去的醫院，落實分級醫療，並讓資源用在最需要的人身上，也提醒民眾若出現胸痛、呼吸困難、意識不清、重大外傷、中風徵象或疑似心肌梗塞等警訊，不要等，不要忍，立刻就醫或撥一一九求助。

日前某個週日下午，一名七十多歲老翁胸口悶悶，不舒服好幾天，沒有劇烈胸痛，也不太喘，但怎麼坐、怎麼站都覺得怪，UCC醫師問診並查詢雲端用藥紀錄，發現他有糖尿病史，立刻警覺可能是不典型心肌梗塞，醫療團隊馬上安排心電圖、建立靜脈管路，同步聯繫一一九與後送醫院，並即時傳送檢查結果，幫患者搶下關鍵黃金治療時間。

