為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃捷青線可行性研究 報交部審議

    2026/02/13 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園捷運青線預定路線圖。（桃園市捷運局提供）

    桃園捷運青線預定路線圖。（桃園市捷運局提供）

    採輕軌系統 桃園巨蛋至亞洲矽谷中心 設高架車站12座、平面3座

    桃園市政府推動捷運青線（桃園—青埔）可行性研究案，昨天報請交通部審議，依市府捷運工程局規劃，青線採輕軌系統，全長約十五．七六公里，起於桃園巨蛋，終點在亞洲矽谷創新研發中心，將設置高架車站十二座及平面車站三座，共十五站，總建設經費預估七五三．七八億元，串連桃園、蘆竹、中壢青埔，期盼中央能儘速完成審查及核定程序，加速青線建設進程，完善桃市整體軌道路網。

    串連桃園、蘆竹、青埔 總經費逾753億

    捷工局長劉慶豐說，捷運青線是桃市第二階段捷運路網優先推動發展計畫，因應桃園都會核心區與青埔高鐵特定區之間日益蓬勃的社經發展，及通勤、產業與觀光等多元交通需求而規劃，可行性研析青線在運量預測、財務評估及整體經濟效益方面都極具可行性，也有推動的公益性與必要性，對健全桃園都會區交通路網具關鍵意義。

    劉慶豐表示，捷運青線沿線可銜接轉乘綠線、棕線、橘線、銀線、台灣高鐵及桃園機場捷運，不僅可強化青埔高鐵特區與蘆竹及桃園市中心間的聯繫，更可有效分擔機場捷運尖峰載運壓力，改善通勤動線，進而提升桃園整體公共運輸使用率，並帶動沿線產業發展。

    議員建議延伸至觀音 帶動草漯發展

    議員黃崇真說，青線串連桃園、大竹、青埔，沿線人口成長快速，目前規劃輕軌，希望採行中運量，但先求有再求好，樂見青線盡快核定，站點位置可再討論，現行方案偏向中興路，沿線農田較多，雖然土地取得較易且快，相對周邊空間得重新做重劃等缺點，應該回到人的部分來考量，讓民眾更有效率使用大眾運輸，此外，青線也有延伸觀音區的需求，有助帶動草漯重劃區及桃園航空城發展。

    議員吳進昌表示，草漯重劃區人口增加快速，從上下班車潮即知大眾運輸需求極高，青線延伸觀音有其必要性，從青埔沿著月桃路到觀音，以平面共構方式可節省經費，長遠來看更有助珍珠海岸觀光發展，且觀音有大潭電廠、中油三接等國家重大建設，軌道建設也要配合，讓鄉親有感，不會認為「只有不好的來，好的都沒來」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播