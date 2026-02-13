桃捷青線可行性研究 報交部審議

桃園捷運青線預定路線圖。（桃園市捷運局提供）

採輕軌系統 桃園巨蛋至亞洲矽谷中心 設高架車站12座、平面3座

桃園市政府推動捷運青線（桃園—青埔）可行性研究案，昨天報請交通部審議，依市府捷運工程局規劃，青線採輕軌系統，全長約十五．七六公里，起於桃園巨蛋，終點在亞洲矽谷創新研發中心，將設置高架車站十二座及平面車站三座，共十五站，總建設經費預估七五三．七八億元，串連桃園、蘆竹、中壢青埔，期盼中央能儘速完成審查及核定程序，加速青線建設進程，完善桃市整體軌道路網。

請繼續往下閱讀...

串連桃園、蘆竹、青埔 總經費逾753億

捷工局長劉慶豐說，捷運青線是桃市第二階段捷運路網優先推動發展計畫，因應桃園都會核心區與青埔高鐵特定區之間日益蓬勃的社經發展，及通勤、產業與觀光等多元交通需求而規劃，可行性研析青線在運量預測、財務評估及整體經濟效益方面都極具可行性，也有推動的公益性與必要性，對健全桃園都會區交通路網具關鍵意義。

劉慶豐表示，捷運青線沿線可銜接轉乘綠線、棕線、橘線、銀線、台灣高鐵及桃園機場捷運，不僅可強化青埔高鐵特區與蘆竹及桃園市中心間的聯繫，更可有效分擔機場捷運尖峰載運壓力，改善通勤動線，進而提升桃園整體公共運輸使用率，並帶動沿線產業發展。

議員建議延伸至觀音 帶動草漯發展

議員黃崇真說，青線串連桃園、大竹、青埔，沿線人口成長快速，目前規劃輕軌，希望採行中運量，但先求有再求好，樂見青線盡快核定，站點位置可再討論，現行方案偏向中興路，沿線農田較多，雖然土地取得較易且快，相對周邊空間得重新做重劃等缺點，應該回到人的部分來考量，讓民眾更有效率使用大眾運輸，此外，青線也有延伸觀音區的需求，有助帶動草漯重劃區及桃園航空城發展。

議員吳進昌表示，草漯重劃區人口增加快速，從上下班車潮即知大眾運輸需求極高，青線延伸觀音有其必要性，從青埔沿著月桃路到觀音，以平面共構方式可節省經費，長遠來看更有助珍珠海岸觀光發展，且觀音有大潭電廠、中油三接等國家重大建設，軌道建設也要配合，讓鄉親有感，不會認為「只有不好的來，好的都沒來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法