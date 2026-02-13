頭份貨櫃屋封路 苗縣府將排除

頭份市節約街116巷口被地主放置貨櫃屋影響通行，縣府將強制排除。（陳永賢提供）

苗栗縣頭份市節約街一一六巷私設道路，為六戶住家出入道路，卻遭地主放置貨櫃屋影響通行，議員陳永賢接獲陳情，昨於議會臨時會提出，認為威脅公共安全，要求縣府協助；縣長鍾東錦當場指示警察局請示地檢署進行強制排除，拖吊車業者依涉犯公共危險偵辦。

拖吊車業者涉公共危險偵辦

陳永賢表示，此爭議經縣府工商發展處查詢，證實當初地主同意做為私設道路通行，並行文給後代繼承人明示不得設置障礙物。不料，對方昨早又找來拖吊車，把原本靠邊放的貨櫃屋移至巷口中間，讓住戶更不好出入。他認為雙方爭議可尋求訴訟調處，但再度移置貨櫃屋之舉，已威脅公共安全。

鍾東錦強調，「民眾安全沒有退讓空間」，指示警察局請示檢察官進行強制排除，並認為拖吊車業者行為涉犯危害公共危險，請警方偵辦。鍾並呼籲該地後代繼承人傳承先祖之善舉。

另，鍾東錦表示，縣內有不少尚未徵收的計畫道路私人土地，縣府將會視財政，初估每年編列五千萬元到一億元，依公告地價為準，優先徵收開價低之土地，以利開通便民，最快下半年度執行。

