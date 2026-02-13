為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    頭份貨櫃屋封路 苗縣府將排除

    2026/02/13 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市節約街116巷口被地主放置貨櫃屋影響通行，縣府將強制排除。（陳永賢提供）

    頭份市節約街116巷口被地主放置貨櫃屋影響通行，縣府將強制排除。（陳永賢提供）

    苗栗縣頭份市節約街一一六巷私設道路，為六戶住家出入道路，卻遭地主放置貨櫃屋影響通行，議員陳永賢接獲陳情，昨於議會臨時會提出，認為威脅公共安全，要求縣府協助；縣長鍾東錦當場指示警察局請示地檢署進行強制排除，拖吊車業者依涉犯公共危險偵辦。

    拖吊車業者涉公共危險偵辦

    陳永賢表示，此爭議經縣府工商發展處查詢，證實當初地主同意做為私設道路通行，並行文給後代繼承人明示不得設置障礙物。不料，對方昨早又找來拖吊車，把原本靠邊放的貨櫃屋移至巷口中間，讓住戶更不好出入。他認為雙方爭議可尋求訴訟調處，但再度移置貨櫃屋之舉，已威脅公共安全。

    鍾東錦強調，「民眾安全沒有退讓空間」，指示警察局請示檢察官進行強制排除，並認為拖吊車業者行為涉犯危害公共危險，請警方偵辦。鍾並呼籲該地後代繼承人傳承先祖之善舉。

    另，鍾東錦表示，縣內有不少尚未徵收的計畫道路私人土地，縣府將會視財政，初估每年編列五千萬元到一億元，依公告地價為準，優先徵收開價低之土地，以利開通便民，最快下半年度執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播