捷運土城樹林線 首跨U型梁吊裝

捷運土城樹林線首跨預鑄U型梁昨天清晨完成吊裝作業，象徵工程邁入「上部結構」施工期。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推動捷運土城樹林線CQ890區段標（樹林段）工程，昨天凌晨完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，預鑄梁長達廿七公尺、重達一四六噸，象徵工程邁入「上部結構」施工期，朝二〇三一年完工目標前進。

捷運工程局局長李政安表示，土城樹林線預鑄U型梁從新莊預鑄梁廠出發，穿越市區街道，抵達樹林大安路工區，為了將交通影響降至最低，規劃夜間吊裝施作，施工團隊與時間賽跑，從晚間十點封路至隔天清晨六點，短短八小時內，必須完成風速量測、吊車檢查等前置作業後，再進行預鑄梁起吊作業，凌晨六點前恢復道路順暢，確保市民通勤不受影響。

李政安指出，CQ890段全長六．六公里，採全線高架設計，共八座車站，總計二〇二支預鑄U型梁，路線從板橋區溪城路到樹林區中華路，行經八德街、大安路、中正路，通往桃園市龜山區萬壽路一段，最後銜接新莊區中正路，橫跨新北板橋、樹林、新莊三個行政區及桃園市龜山區，其中還要跨越台鐵軌道並穿越高鐵高架橋，增加工程挑戰性。

捷運局說明，捷運土城樹林線直線段採用預鑄U型梁工法，轉彎段及長跨距區段依結構需求，分別採用場鑄梁或鋼構梁施工。目前樹林段基樁工程完成四十％、墩柱完成廿五％，力拚二〇三一年完工。

