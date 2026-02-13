為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    捷運土城樹林線 首跨U型梁吊裝

    2026/02/13 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    捷運土城樹林線首跨預鑄U型梁昨天清晨完成吊裝作業，象徵工程邁入「上部結構」施工期。（記者賴筱桐攝）

    捷運土城樹林線首跨預鑄U型梁昨天清晨完成吊裝作業，象徵工程邁入「上部結構」施工期。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府推動捷運土城樹林線CQ890區段標（樹林段）工程，昨天凌晨完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，預鑄梁長達廿七公尺、重達一四六噸，象徵工程邁入「上部結構」施工期，朝二〇三一年完工目標前進。

    捷運工程局局長李政安表示，土城樹林線預鑄U型梁從新莊預鑄梁廠出發，穿越市區街道，抵達樹林大安路工區，為了將交通影響降至最低，規劃夜間吊裝施作，施工團隊與時間賽跑，從晚間十點封路至隔天清晨六點，短短八小時內，必須完成風速量測、吊車檢查等前置作業後，再進行預鑄梁起吊作業，凌晨六點前恢復道路順暢，確保市民通勤不受影響。

    李政安指出，CQ890段全長六．六公里，採全線高架設計，共八座車站，總計二〇二支預鑄U型梁，路線從板橋區溪城路到樹林區中華路，行經八德街、大安路、中正路，通往桃園市龜山區萬壽路一段，最後銜接新莊區中正路，橫跨新北板橋、樹林、新莊三個行政區及桃園市龜山區，其中還要跨越台鐵軌道並穿越高鐵高架橋，增加工程挑戰性。

    捷運局說明，捷運土城樹林線直線段採用預鑄U型梁工法，轉彎段及長跨距區段依結構需求，分別採用場鑄梁或鋼構梁施工。目前樹林段基樁工程完成四十％、墩柱完成廿五％，力拚二〇三一年完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播