三峽長福橋改建 先開放人行通道

長福橋改建預計七月完工，將打造夜間光雕。圖為示意圖。（新北水利局提供）

施工進度達75％ 因應春節旅遊人潮 盼帶動商圈生意

新北市三峽長福橋跨越三峽河，連接西岸三峽老街地區與東岸安溪路周遭，市長侯友宜昨天視察長福橋改建工程表示，目前施工進度達七十五％，因應春節旅遊人潮，今早六點率先部分開放主橋中間六公尺寬的人行通道，方便民眾通行，盼帶動商圈生意，全案預計今年七月完工。

三峽長福橋是新北市繼新店陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋與三重辰光橋之後的第五座景觀橋。侯友宜指出，長福橋不僅是串聯三峽兩岸的通行廊道，更肩負三峽河防洪安全與河岸景觀的重要任務，長福橋的意象取自三峽鳶山，橋梁舖面及夜間光雕皆融入三峽的地景及地貌，打造兼具防災、休憩與觀光價值的河岸空間。

全案7月完工 寬度拓寬至25公尺

水利局長宋德仁表示，過去颱風曾造成長福橋二次溢堤淹水，為改善防洪，透過提升梁底高度及將橋墩減至剩一處，配合橋台退縮，完工後通水斷面大幅增加約十八％，有效提升防洪效能；此外，橋梁寬度由原有十五公尺拓寬至廿五公尺，提供更寬敞安全的通行與活動空間。

打造夜間光雕 期盼把人留在三峽

宋德仁指出，目前主橋鋼構主體已完成，今天開放通行後，施工團隊將加速橋面鋪面、景觀植栽、光雕照明及安溪堤頂步道等工項，朝七月完工目標邁進，未來將打造夜間光雕，盼「把人留在三峽」。

新北市議員卓冠廷表示，人行便橋是在地民代共同爭取，將工程衝擊降到最低，過去三年他因應長福橋改建陸續推動周邊建設，未來將持續監督，讓地方建設做得更全面。

新北市議員江怡臻說，侯友宜多次視察長福橋改建案，去年八月承諾市民農曆年前會開放主橋段中間六公尺寬度供行人通行，如今實踐諾言，反映執政團隊的執行力。

此外，三峽河左岸介於三角湧大橋至三峽礫間的自行車道，二〇一六年啟用後即為環島自行車道的重要通行動線，其中鄰三角湧大橋部分路段配合捷運三鶯線工程施工。為提升通行安全與騎乘品質，高灘地工程管理處與捷運局合作，辦理自行車道鋪面改善工程，二月十日已完工，提升夜間照明及行車、行走安全。

三峽長福橋改建，今早六點先開放主橋中間六公尺寬人行通道。（記者黃政嘉攝）

