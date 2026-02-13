為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    警勤加給獲調高 童子瑋︰基隆警察不再矮人一截

    2026/02/13 05:30 記者盧賢秀／基隆報導

    行政院核定調高警察人員警勤加給，將縣市政府警察局納入勤務繁重加成適用範圍，基隆市議長童子瑋表示，經過數月努力爭取終於在新春期間落實，是中央正面回應基層員警的聲音，也具體展現政府對第一線警察的重視，在北北基桃生活圈中基隆的基層警員不再「矮人一截」。

    童子瑋說，他早在去年六月就與基隆市警察局長共同前往行政院人事行政總處，親自反映六都以外縣市「繁重加給」制度設計不合理之處；七月再赴警政署拜會署長說明基隆實際勤務狀況；十一月則向行政院長卓榮泰當面傳達基層心聲，並獲得將盤整檢討的回應。童子瑋指出，他聽到這個消息很開心，基隆的基層警員不再「矮人一截」。

    童子瑋強調，基隆屬於北北基桃都會圈，是北台門戶城市，港區治安維護、觀光人潮疏導、交通負荷及跨區支援勤務樣樣不少，實際工作強度早已是直轄市等級，但過往制度卻未能充分反映這樣的勤務現實，長期形成不公落差。

    他表示，這段時間持續協調與追蹤，就是希望制度真正調整，讓基層員警的付出被公平對待。感謝行政院在新春期間送出這份「新春紅包」，盼望這項調整能讓基隆第一線員警在執勤時更有尊嚴、更有動力，也讓市民感受到更穩定、更安心的治安環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播