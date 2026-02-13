警勤加給獲調高 童子瑋︰基隆警察不再矮人一截

行政院核定調高警察人員警勤加給，將縣市政府警察局納入勤務繁重加成適用範圍，基隆市議長童子瑋表示，經過數月努力爭取終於在新春期間落實，是中央正面回應基層員警的聲音，也具體展現政府對第一線警察的重視，在北北基桃生活圈中基隆的基層警員不再「矮人一截」。

童子瑋說，他早在去年六月就與基隆市警察局長共同前往行政院人事行政總處，親自反映六都以外縣市「繁重加給」制度設計不合理之處；七月再赴警政署拜會署長說明基隆實際勤務狀況；十一月則向行政院長卓榮泰當面傳達基層心聲，並獲得將盤整檢討的回應。童子瑋指出，他聽到這個消息很開心，基隆的基層警員不再「矮人一截」。

童子瑋強調，基隆屬於北北基桃都會圈，是北台門戶城市，港區治安維護、觀光人潮疏導、交通負荷及跨區支援勤務樣樣不少，實際工作強度早已是直轄市等級，但過往制度卻未能充分反映這樣的勤務現實，長期形成不公落差。

他表示，這段時間持續協調與追蹤，就是希望制度真正調整，讓基層員警的付出被公平對待。感謝行政院在新春期間送出這份「新春紅包」，盼望這項調整能讓基隆第一線員警在執勤時更有尊嚴、更有動力，也讓市民感受到更穩定、更安心的治安環境。

