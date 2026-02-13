《基隆過好年—走廟篇》慈雲寺賞花燈 城隍廟送Q版發財金

基隆廟宇新春活動。 （製表：記者盧賢秀 ）

記者盧賢秀／專題報導

農曆春節到廟裡參拜沾沾「神氣」，基隆市慈雲寺今年「馬到成功」花燈，氣勢奔騰，十七日（初一）點燈；城隍廟和七堵媽慶濟宮在二十日（初四）接財神活動，有《全台獨家立體Q版城隍五元發財金》發送，還有限量貔貅神獸，讓民眾招財辟邪；基隆百年老廟奠濟宮有知名美食勝地「基隆廟口」可大嚐小吃美食、逛夜市。

拜廟看花燈 吃美食逛夜市

基隆安樂區慈雲寺是祭祀觀音佛祖的百年古廟，馬年廟方製作五公尺高、七公尺長「馬到成功」主題燈，主燈是匹奔騰駿馬，初一點燈，廟宇周邊也有各式花燈，看起來十分熱鬧；二十一日（初五）起舉辦藝文活動，有繪畫、書法比賽，鼓勵學生學習傳統文化。

位於市中心的百年古廟基隆媽祖廟慶安宮，每年除夕夜十二點「賀正頭香」祈福活動（非插頭香），初一上午總統賴清德也會來發紅包，讓民眾分享喜氣。

慶濟宮發錢母 貔貅神獸限量送

位在基隆港邊的基隆護國城隍廟和七堵慶濟宮初四舉辦接財神活動，城隍廟初四下午二點接財神儀式後，發送六千個五路財神爺加持的《全台獨家立體Q版城隍五元發財金》讓你「有緣」、「有錢」。慶濟宮初四上午十點迎財神發送一千枚錢母，每逢排隊排到第五十位、一百位等整數的幸運民眾可以獲得廟方特製貔貅神獸，限量廿隻。

基隆護國城隍廟將送立體Q版城隍5元發財金。（記者盧賢秀攝）

基隆市慈雲寺今年「馬到成功」花燈，17日點燈。（記者盧賢秀攝）

