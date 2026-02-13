北市2座霞海城隍廟 求財求姻緣大不同

迪化街台北霞海城隍廟參拜民眾多。（記者董冠怡攝）

記者董冠怡／專題報導

過年拜廟求財運及姻緣多，台北市有兩間霞海城隍廟，都主祀守護城市的城隍爺，松山區八德路松山霞海城隍廟以五路財神聞名，大同區迪化街台北霞海城隍廟以月老著稱。松山霞海城隍廟委員沈彥志笑說，「搞錯是常有的事！」兩廟關係友好，會提醒民眾找錯間。

台北霞海城隍廟文宣長吳孟寰說，城隍爺在神界的角色如市長，轄下有分擔不同任務的神明，月下老人負責姻緣。

台北霞海城隍廟 月老著稱

供奉月老為無心插柳，一九七一年一名老太太向城隍爺祈求孩子學業及事業順遂，但姻緣未定，後來願望成真，其子短時間內求得良緣，為感謝神恩牽線而捐獻月老神尊，故事一傳十、十傳百，至今已五十五年。

吳孟寰指出，拜月老要準備金紙和線香，首次參拜可洽辦事處索取紅線、諧音「緣錢」的鉛錢與喜糖，點香後朝外拜天公，自我介紹並祈求平安，簡單說明理想對象條件，若姻緣有成送喜餅答謝，而後參拜義勇公除小人、城隍夫人保佑家庭幸福、菩薩祈求長智慧，於天公爐插三炷香，將鉛錢與紅線在天公爐順時鐘繞三圈，放入皮夾保存，吃喜糖、喜餅並喝平安茶，可吹涼再喝不必擔心姻緣被吹散。

松山霞海城隍廟 財神聞名

松山霞海城隍廟有摸鬍鬚傳統，沈彥志說，傳說有信眾投資被套牢數百萬，參拜後無意間看到財神的鬍鬚掉下來並帶回家，沒想到股票由黑翻紅，從此於坊間流傳。但鬍子越摸越稀疏，改派神將出馬。初五發錢母，民眾拿到錢母要跟財神爺報備，自介及說明願望，過香爐繞三圈後，戴身上或放包包、辦公室及家中財位，擺放位置要乾淨明亮。

